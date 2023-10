Izrael dál bombarduje Pásmo Gazy, zasaženo prý bylo na 800 cílů

Jeruzalém - Izraelské letectvo dnes pokračovalo v náletech na Pásmo Gazy, kde podle vyjádření armády letadla míří na místa využívaná radikálním hnutím Hamás, které útočí na Izrael. Mluvčí ozbrojených sil Daniel Hagari řekl, že nálety od soboty zasáhly v Pásmu Gazy 800 cílů. Podle listu Haarec pokračovaly také raketové útoky Palestinců na izraelské obce poblíž hranice Gazy. Izraelský bezpečnostní kabinet potvrdil vyhlášení válečného stavu, avšak význam tohoto kroku nebyl zcela jasný.

Premiér Benjamin Netanjahu a nejvyšší velení armády oznámili, že rozhodnutí dává zelenou "významným vojenským akcím". Agentura AP podotýká, že Izrael v uplynulých letech vedl vojenské kampaně proti Gaze a Libanonu, které označoval za válku, aniž by k tomu přijetí podobné deklarace potřeboval. Krokem se má v pondělí zabývat izraelský parlament.

Izrael už v sobotu vyslal desítky letadel, aby bombardovala Pásmo Gazy v reakci na rozsáhlý raketový útok Hamásu a průnik jeho bojovníků na izraelské území. Dnes armáda oznámila "intenzivní" nálety a jako cíl označila oblasti u hraničního plotu při obci Bajt Hanún, odkud podle ní Hamás na Izrael útočí. "Ozbrojené síly Izraele zahájily masivní úder na Bajt Hanún, a to ve třech vlnách, účastnilo se ho přes 50 bojových letounů. Ty na toto osídlení použily desítky tun munice," řekl podle listu Haarec Hagari.

Mluvčí armády uvedl, že část bojovníků Hamásu dál operuje na izraelském území. Někteří se pokusili přes hranice vrátit do Gazy, ale vojáci je na hranicích dopadli a zabili. Podle něj izraelští vojáci zasahovali proti palestinským ozbrojencům v Beeri, v kibucech Kfar Azza a Nahal Oz nebo u hraničního přechodu Kissufim. Armáda mimo to nařídila obyvatelům kibucu Mefalsim a města Sderot, ležících v blízkosti hranic s pásmem Gazy, aby až do odvolání zůstali ve svých domovech.

Hamás večer vypálil rakety na jihoizraelské město Netivot, systém protivzdušné obrany však většinu zlikvidoval, píše list The Times of Israel. Jedna raketa odpálená z pásma Gazy ale dopadla na obytný dům, není jasné, zda byl někdo zraněn.

Údery v Pásmu Gazy si podle palestinských činitelů vyžádaly skoro 400 mrtvých a záběry ukazují, že zničily nejméně jednu výškovou budovu, v troskách zůstala i mešita ve městě Chán Júnis na jihu enklávy. Izraelská armáda předtím uvedla, že zasáhla desítky objektů využívaných Hamásem včetně sídla jeho hlavního zpravodajce.

Podle agentury OSN pomáhající palestinským uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA) se 74.000 lidí v Pásmu Gazy uchýlilo do desítek škol po výzvě Izraele k evakuaci. Agentura potvrdila, že jedna z jejích škol dnes byla přímo zasažena, a uvedla, že utrpěla vážné škody, ale nikdo při zásahu nezemřel.

"Zásadní otázkou je nyní to, zda Izrael spustí pozemní útok na Gazu, což je krok, který v minulosti přinášel vysoké počty obětí," píše AP. Deník The New York Times jako signál tímto směrem hodnotil dnešní oznámení o evakuaci oblasti poblíž hranic Pásma Gazy.

Izraelská armáda konkrétně jmenovala 24 obcí, které chce evakuovat. Také vyhlásila, že školy napříč Izraelem zůstanou v nejbližších dnech zavřené, píše list The Times of Israel.