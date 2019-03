Brno - Starostka městské části Brno-Ivanovice Jana Bohuňovská (ODS) bude dnes jednat se zástupci hnutí ANO i se zastupiteli o budoucnosti místostarosty Petra Liškutina (ANO). Bohuňovská to řekla ČTK. Liškutin je jedním z devíti obviněných v kauze na radnici Brno-střed, kde minulý týden pro podezření z korupce zasahovala policie. Liškutin byl kromě místostarosty Ivanovic vedoucím odboru investic městské části Brno-střed. Skončil ve vazbě stejně jako další čtyři lidé včetně radního části Brno-střed Jiřího Švachuly.

Faltýnek o situaci jednal se starostkou městské části Janou Bohuňovskou (ODS), která chce situaci projednat i se zastupiteli. "Dohodli jsme se, že se pokusím kontaktovat pana advokáta od Petra Liškutina a požádám ho, aby složil mandát zastupitele. On je místostarosta a je potřeba, aby pokračovala činnost úřadu. On tady ale vzhledem k vazbě není a nelze předpokládat, kdy to skončí," objasnil důvody Faltýnek.

Funkci vedoucího odboru investic Brna-středu převzal po Liškutinovi tajemník úřadu Petr Štika, Liškutin ale zatím o místo nepřišel. "Pokud není zaměstnanec odsouzený, jakékoliv změny v pracovní pozici mohou být pouze po dohodě," uvedla mluvčí úřadu Kateřina Dobešová. Pozice se tedy bude řešit podle vývoje případu, podle Dobešové to ale nebude mít vliv na chod úřadu.

Policie obvinila devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Pět lidí je ve vazbě, kromě Liškutina a Švachuly jsou to podnikatelé ve stavebnictví a realitách, a to Petr Kalášek, Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka. Další čtyři budou stíhaní na svobodě, dva z nich spolupracují.

Policie minulý týden zasahovala na několika místech. Kromě radnice Brna-středu nebo Švachulova bydliště to bylo ohledně jiného případu také na antimonopolním úřadě nebo ve firmě Kapsch. Druhý případ se týká mýtného systému, který provozuje Kapsch, ale nevyhrál tendr na jeho další provvoz. Skloňovalo se také jméno místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, který o tom měl jednat s předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem.