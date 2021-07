Ivaniševič a Martínezová byli uvedeni do tenisové Síně slávy

Newport (USA) - Do tenisové Síně slávy byli v sobotu uvedeni wimbledonští vítězové Chorvat Goran Ivaniševič a Španělka Conchita Martínezová. Slavnostního ceremoniálu v americkém Newportu během tamního travnatého turnaje mužů se dočkali s ročním zpožděním způsobeným pandemií koronaviru.

Devětačtyřicetiletý Ivaniševič se stal prvním chorvatským členem Síně slávy. "Jsme malá země s ohromným srdcem. Nikdy nepřestáváme věřit. Zažil jsem spoustu vzletů a pádů, ale pořád jsem věřil. Poprvé v životě mohu říct, že jsem na sebe pyšný," uvedl Ivaniševič v proslovu, který v hledišti sledovali i chorvatští fanoušci ve fotbalových dresech.

"Nebylo jednoduché mi fandit. Bylo to frustrující, bylo to smutné, hodně lidí se kvůli mě asi rozvedlo. Ale jedno je jisté: být mým fanouškem byla zábava," prohlásil vítěz 22 turnajů ATP ve dvouhře. Poslední a nejcennější titul získal v roce 2001 ve Wimbledonu poté, co dostal divokou kartu.

"Rád bych za ni organizátorům poděkoval. Nevím, jestli udělali dobře, nebo toho teď litují. Ale díky, hoši. Protože kdybyste mi tu kartu nedali, tak bych tu teď nestál. Myslím, že jste se rozhodli správně," prohlásil Ivaniševič.

V současnosti jako trenér pomáhá srbské světové jedničce Novaku Djokovičovi. Koučování se věnuje také o rok mladší Martínezová. Wimbledonská vítězka z roku 1994 byla trenérkou Karolíny Plíškové. Nyní vede krajanku Garbiňe Muguruzaovou, rovněž šampionku z All England Clubu. Martínezová byla také ve finále Australian Open a Roland Garros. Z turnajů WTA má 33 titulů.

"Poprvé jsem vyhrála v roce 1988 v Sofii, naposledy v roce 2005. Novináři a fanoušci se mě vždy ptali na nejoblíbenější vítězství, to je bez pochyby Wimbledon," uvedla Martínezová. "Z trávy jsem měla vždycky smíšené pocity, asi proto, že španělští tenisté toho na tomhle povrchu moc neuhráli. Vzala jsem to jako výzvu a tvrdě makala, abych to změnila. Teď jsem pyšná, že jsem první Španělkou, která tam vyhrála. Vzpomínky na to, jak jsem ve finále porazila Martinu Navrátilovou, které šlo o desátý titul, mi zůstanou napořád," dodala.