Italský ministr: Itálie a její spojenci mají sílu zablokovat emisní normu Euro 7

Verona (Itálie) - Itálie a její spojenci v Evropské unii včetně České republiky mají dostatek sil na to, aby zablokovali pravidla emisní normy pro motorová vozidla Euro 7. Řekl to dnes italský ministr dopravy Matteo Salvini. Norma Euro 7 v současné navrhované podobě by měla od roku 2025 mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, a to nejen z výfuků, ale i pneumatik a brzd.

"Itálie má společně s Francií, Českou republikou, Rumunskem, Portugalskem, Slovenskem, Bulharskem, Polskem a Maďarskem dostatek sil, aby tento skok do tmy zablokovala," řekl Salvini na konferenci prodejců automobilů ve Veroně. "Nyní jsme blokační menšinou, ale chceme se stát většinou," dodal podle agentury Reuters.

Norma Euro 7 bude podle expertů znamenat konec výroby cenově dostupných malých aut. Návrh automobilkám podle jejich dřívějšího vyjádření neposkytuje dostatečné množství času, aby si mohly naplánovat vývoj nových vozidel, nainstalovat odpovídající technologie, nasmlouvat dodavatele a přeškolit zaměstnance.

Země EU a zákonodárci mají letos v úmyslu jednat o navrhovaných právních předpisech, které se mají od července 2025 vztahovat na osobní a dodávkové automobily a o dva roky později na autobusy a nákladní auta. Podle Salviniho, který je v italské pravicové vládě předsedou koaliční strany Liga, je navrhovaná emisní norma "jednoznačně špatná" a nepomáhá ani z hlediska ochrany životního prostředí.

Evropské automobilky se navrhované emisní normě brání, je podle nich příliš nákladná, uspěchaná a zbytečná. Evropská komise (EK) tvrdí, že přísná pravidla jsou potřeba ke snížení škodlivých emisí a také aby se neopakoval skandál kolem falšování testů emisí v automobilce Volkswagen.