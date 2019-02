Aare (Švédsko) - Superobří slalom na mistrovství světa v Aare vyhrál italský lyžař Dominik Paris a potvrdil skvělou formu v této sezoně. O stříbro se podělili Rakušan Vincent Kriechmayr a senzačně francouzský veterán Johan Clarey, jenž se stal v 38 letech nejstarším medailistou v historii sjezdařských šampionátů.

Devětadvacetiletý Paris si dnes ve Švédsku dojel pro největší úspěch v kariéře. Na trať se vydal se startovním číslem tři a po stříbru ve sjezdu ze Schladmingu v roce 2013 získal druhou světovou medaili. V této sezoně Světového poháru byl na stupních vítězů šestkrát včetně zlatého double v Bormiu i triumfu v obávaném sjezdu v Kitzbühelu.

I když bývá úspěšnější ve sjezdu, dnešní technický superobří slalom mu vyšel dokonale. "Na mistrovství světa se musí jezdit nadoraz a to se mi odshora až dolů docela podařilo," řekl vítěz 12 závodů ve Světovém poháru. V něm dosud ovládl deset sjezdů a dva superobří slalomy.

"Bylo to ale těžké, protože se měnilo světlo během závodu. Ve spodní pasáži jsem trochu ztratil, a když se počasí lepšilo, bál jsem se, že to nebude stačit," dodal Paris. Nikdo už ho však nepřekonal. Kriechmayr a Clarey za vítězným Italem zaostali o devět setin sekundy.

Daleko k medaili měli Norové včetně hvězdného Aksela Lunda Svindala, jenž se na šampionátu loučí s kariérou. Majitele malého glóbu Kjetila Jansruda zase limitovala zraněná ruka.

Trůn pro krále super-G byl volný, protože kanadský obhájce zlata Erik Guay už nezávodí. Olympijský vítěz z Pchjongčchangu Rakušan Matthias Mayer doplatil na příliš dlouhý skok a závod nedokončil.

Stejně skončili po chybách mistr republiky Ondřej Berndt a Jan Zabystřan, nejlepším z kvarteta Čechů byl nejméně zkušený Tomáš Klinský. Dvacetiletý lyžař při své premiéře na MS obsadil 39. místo. "Bylo to skvělé. Ačkoliv je to prolité vodou a je to hodně tvrdé, některé pasáže trochu s těmi lyžemi hážou, takže sem tam ty oblouky byly takové divoké, ale jinak fajn," řekl Klinský.

O dvě pozice níže figuroval Kryštof Krýzl, jehož doménou je obří slalom. "Původně jsem super-G ani nechtěl jet, nemám na to lyže ani natrénováno, ale řekl jsem si, že to bude výhoda pro obřák," řekl Krýzl, který startuje už na osmém MS.

Muži - super-G: 1. Paris (It.) 1:24,20, 2. Kriechmayr (Rak.) a Clarey (Fr.) oba -0,09, 4. Innerhofer (It.) -0,35, 5. Théaux (Fr.) -0,37, 6. Ferstl (Něm.) -0,39, 7. Roger (Fr.) -0,41, 8. Sejersted (Nor.), Nyman (USA) a Casse (It.) všichni -0,50, ...39. Klinský -4,39, 41. Krýzl -5,02, Berndt a Zabystřan (všichni ČR) nedokončili.