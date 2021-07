Italové porazili Belgii 2:1 a narazí v semifinále ME na Španělsko

Mnichov - Fotbalisté Itálie vyřadili ve čtvrtfinále mistrovství Evropy lídra světového žebříčku FIFA Belgii, poté co zvítězili v Mnichově 2:1. "Squadra Azzura" rozhodla už v první půli, kdy se nejprve prosadil ve 31. minutě Nicolo Barella a brzy po něm zvýšil Lorenzo Insigne. Belgičané ještě v úvodní části snížili zásluhou proměněné penalty Romelua Lukakua, po přestávce se ale už vyrovnání nedočkali. Itálie narazí v semifinále 6. července v Londýně na Španělsko.

"Nemyslím, že bychom v nějaké části zápasu kdovíjak zaostávali. Abyste porazili tým, jako je Belgie, musí každý ve vašem týmu předvést to nejlepší a my to dokázali. Dali jsme dva góly a mohli přidat i další. Myslím, že jsme si vítězství plně zasloužili," řekl na stránkách UEFA italský trenér Roberto Mancini.

Jeho svěřenci neprohráli na mezinárodní scéně už 32. zápas po sobě, čímž vylepšili vlastní maximum a Belgičany porazili i ve čtvrtém z posledních pěti vzájemných duelů. Na evropském šampionátu včetně kvalifikace vyhráli 15. zápas po sobě a stanovili nový rekord. Mezi nejlepší čtyři týmy ME postoupili poprvé po devíti letech. Naopak "Rudým ďáblům" skončila série 13 duelů bez porážky a končí na ME podruhé za sebou ve čtvrtfinále.

"Je to tvrdý úder, ale věděli jsme, že půjde o těžký zápas. Měli jsme dvě šance, ale jejich brankář předvedl vždy výborný zákrok. Myslím, že jsme jim i první gól darovali poměrně lehce. Nebýt toho, zápas se mohl vyvíjet jinak. Nicméně Itálie si vítězství zasloužila," uznal belgický brankář Thibaut Courtois.

Belgičané nastoupili bez zraněného Edena Hazarda, zato se vrátil do sestavy De Bruyne. Hvězdný záložník Manchesteru City našel hned v první minutě přesnou přihrávkou Lukakua, proti němu ale zasáhl brankář Donnarumma. Italové se dostali do první vážnější šance ve 13. minutě a hned se jim podařilo dopravit míč do sítě. Bonucciho branka po standardní situaci Insigneho ale nebyla uznána kvůli předchozí teči Chielliniho, jenž byl v ofsajdu.

"Rudí ďáblové" dál hrozili po rychlých přechodech do útoku, ale jak De Bruyneho, tak později Lukakua vychytal pohotovými zákroky Donnarumma. Belgičané navíc nebyli v obraně dostatečně důrazní a po půlhodině hry už je soupeř potrestal platnou brankou. Špatnou rozehrávku na hranici pokutového území vystihl Verratti, posunul ihned míč na Barellu a ten tvrdou ranou nedal gólmanu Courtoisovi šanci.

Minutu před koncem řádné hrací doby první půle bylo navíc pro Belgičany ještě hůř. Rozběhnutý Insigne si po povedené individuální akci naběhl až do ideální palebné pozice a technickou střelou zvýšil. Byl to již 90. italský gól vstřelený pod vedením trenéra Manciniho. "Ať už jde o zápas nebo trénink, vždy se snažím vystřelit. Jsem šťastný, že tam ten míč zapadl. Byl to skvělý gól," pochvaloval si Insigne.

"Squadra Azzura" ale přeci jen nadějný trhák do přestávky neudržela. Belgičané se totiž hned po rozehrání vrhli do útoku a po faulu Di Lorenza na Dokua nařídil rozhodčí pokutový kop. K němu se postavil Lukaku a vstřelil 64. branku v reprezentaci. Zároveň se prosadil proti Donnarummovi i v pátém vzájemném zápase.

Aktivním Italům se nicméně dařilo ve druhé půli bořit rozehrávku soupeře už v zárodku a Belgičané se nemohli dostat do žádného výrazného tlaku. Teprve až po hodině hry utekl do rychlého brejku Doku a po následné přihrávce De Bruyneho byl sám před odkrytou bránou Lukaku, ve velké šanci ale trefil jen dobíhajícího Spinazzolu. Italský obránce se mohl o chvíli později blýsknout i po útoku na druhé straně, ale branku Courtoise netrefil.

"Rudí ďáblové" začali zvyšovat tlak, ale na Chadliho centr Lukaku nedoskočil a Thorgen Hazard už patičkou míč do sítě neusměrnil. Střídající Chadli se navíc při útočné snaze zranil a musel hned po pěti minutách hřiště zase opustit. Utkání nedohrál kvůli zranění ani Ital Spinazzola.

V rozkouskovaném závěru se sice ještě Belgičané pokusili o menší nápor, vytouženou vyrovnávací branku už ale nevstřelili. Donnarumma tak ani v 31. zápase v reprezentaci nedostal více než jeden gól. "Víme, že nás v další fázi čeká Španělsko, ale čím výše postupujete, tím narážíte na těžší výzvy. Pro dnešek si ale chceme užít naše vítězství a výkon," dodal Mancini.

Mistrovství Evropy ve fotbale - čtvrtfinále (Mnichov):

Belgie - Itálie 1:2 (1:2)

Branky: 45.+ 2 Lukaku z pen. - 31. Barella, 44. Insigne. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Dankert (video, Něm.). ŽK: Tielemans - Verratti, Berardi.

Sestavy:

Belgie: Courtois - Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen - Meunier (69. Chadli, 74. Praet), Witsel, Tielemans (69. Mertens), T. Hazard, - De Bruyne, Lukaku, Doku. Trenér: Martínez.

Itálie: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (79. Emerson) - Barella, Jorginho, Verratti (74. Cristante) - Chiesa (90.+1 Toloi), Immobile (74. Belotti), Insigne (79. Berardi). Trenér: Mancini.