Itálie se dohodla s Ruskem, že bude vyrábět vakcínu Sputnik V

Řím - Itálie se dohodla s Ruskem, že bude také vyrábět ruskou vakcínu Sputnik V, distribuovat ji ovšem začne, až preparát schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). O dohodě informovala italsko-ruská obchodní komora. Podle italské tiskové agentury AGI jde o první takovou dohodu v Evropě.

Ruskou vakcínu proti covidu-19 by měla vyrábět italsko-švýcarská farmaceutická společnost Adienne Pharma&Biotech, a to ve dvou závodech v Itálii, mimo jiné v Lombardii na severu země. Druhý závod agentura AGI nespecifikovala, uvedla jen, že je ve střední Itálii. Firma oznámila, že je schopna od letošního července do ledna 2022 dodat deset milionů dávek vakcíny. S její distribucí začne, až preparát získá certifikaci EMA.

Evropská unie zatím schválila nasazení tří očkovacích látek proti covidu-19, a to od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Kvůli jejich nedostatku a snížení původně dohodnutých dodávek některé země EU začaly jednat o dodávkách jiných vakcín, včetně ruské či čínské. Těmito vakcíny se běžně očkuje například v Latinské Americe.

Minulý měsíc například Maďarsko začalo jako první země EU očkovat vakcínou od čínského výrobce Sinopharm i ruskou vakcínou Sputnik. Také Slovensko dovezlo tento měsíc první dodávky ruské vakcíny, což ale způsobilo roztržku ve vládní koalici. Očkovat s ní nezačalo.

O dodávku Sputniku požádal Rusko i český prezident Miloš Zeman, který prohlásil, že by mu pro její používání stačila certifikace českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Předsedkyně správní rady EMA Christa Wirthumerová-Hocheová v neděli vyzvala členské státy Evropské unie, aby neschvalovaly nouzové nasazení ruské vakcíny Sputnik V ve svých zemích, dokud EMA sama dostatečně neposoudí její bezpečnost a efektivitu.

Odborný časopis Lancet letos na začátku února zveřejnil studii, podle níž účinnost ruské vakcíny ve třetí a poslední fázi klinických testů dosáhla 91,6 procenta. Podle studie nebyly zaznamenány těžké vedlejší účinky přípravku.