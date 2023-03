Itálie schválí vyřazení spalovacích motorů, jen když zůstanou biopaliva

Brusel - Itálie varovala Evropskou komisi (EK), že plán na ukončení prodeje aut se spalovacími motory do roku 2035 podpoří jen pod podmínkou, že se budou dál smět prodávat auta na biopaliva. Informuje o tom agentura Reuters. Evropská unie se snaží odblokovat řešení svého záměru na snížení emisí CO2 z automobilů, na poslední chvíli se totiž proti plánu postavilo Německo. Současný plán se nelíbí ani některým dalším zemím včetně České republiky.

Itálie a Německo už společně komisi požádaly, aby povolila prodej nových automobilů se spalovacím motorem po roce 2035, pokud budou jezdit výhradně na uhlíkově neutrální syntetická paliva, někdy označovaná jako e-paliva. To by mohlo podpořit výrobce automobilů a dílů se spalovacím motorem. Mezi členské země Evropské unie, které pro auta na syntetická paliva prosazují výjimku ze zákazu prodeje nových osobních vozidel se spalovacími motory po roce 2035, patří i Polsko a Česká republika. Ta přitom zákaz loni sama dojednala, a to za českého předsednictví EU.

Itálie v dopise komisi z tohoto týdne nově uvedla, že výjimka se musí vztahovat i na biopaliva – tedy paliva získaná z biomasy, jako jsou rostliny.

"Itálie by nepřijala příliš omezený výklad komise ohledně 'neutrálních paliv' z hlediska CO2‘, který zahrnuje pouze e-paliva a nikoliv biopaliva,“ uvedli tři italští ministři v dopise, který má podle Reuters datum 21. března. Mluvčí italského ministerstva dopravy dnes řekl, že Řím na dopis odpověď zatím nedostal.

Brusel teď vyjednává s Německem, aby se pokusil spor vyřešit. Někteří úředníci doufají, že se dohodnou před čtvrtečním summitem lídrů EU. Na návrh komise, že po roce 2035 bude možné prodávat nová osobní auta se spalovacími motory v případě, že budou využívat uhlíkově neutrální paliva, v úterý poukázala agentura Reuters. Podle ní se v něm biopaliva za uhlíkově neutrální paliva nepovažují.