Ital odmítající vakcínu se chtěl kvůli covidpasu nechat očkovat do protézy

Řím - Ve městě Biella na severu Itálie přišel ve čtvrtek do očkovacího centra muž, který si chtěl nechat aplikovat vakcínu proti covidu-19 do silikonové protézy. Sestra ale jeho úskok odhalila, informovala dnes agentura AFP. Padesátiletý muž tak chtěl získat covidový pas vyšší úrovně, takzvaný super zelený pas, který bude od pondělka v Itálii potřeba pro vstup do vnitřních prostor barů či restaurací a kin. Nyní do těchto prostor stačí zelený pas dosvědčující třeba jen negativní test na koronavirus.

"Tento případ by mohl být směšný, pokud by se netýkal tak vážné záležitosti, takové chování je nepřijatelné vzhledem k obětem, které si pandemie vyžádala na lidských životech i v ekonomických a sociálních ohledech," napsal na facebooku šéf regionální vlády kraje Piemont Alberto Cirio.

Případ se stal ve čtvrtek večer ve městě Biella v kraji Piemont. Protéza byla velmi kvalitní, ale když zdravotní sestra dotkla mužovy ruky, pojala podezření a požádala muže, aby svlékl košili. Když zjistila, že jde o protézu, muž ji požádal, aby dělala "jako by nic", což sestra odmítla. Cirio k tomu řekl, že muž se bude z této snahy o podvod zodpovídat před úřady.

Také italská vláda kvůli zhoršující se epidemické situaci v předchozích týdnech přijala zpřísňující opatření proti šíření koronaviru. Od pondělka budou v zemi platit dva druhy covidových pasů, takzvaný super zelený pas, potvrzující očkovaní či prodělání covidu-19, bude nutný do vnitřních prostor restaurací, kin či divadel. Zelený pas, tedy potvrzení o negativním testu, bude nadále potřeba mimo jiné na pracovišti a také pro cestování veřejnou dopravou, kde bude nově nutný i pro regionální spoje a místní veřejnou dopravu; dosud byl potřeba pro dálkové spoje.

V Itálii je proti covidu-19 očkováno 85 procent populace starší 12 let. Tento týden místní lékový regulátor AIFA schválil očkování i pro děti od pěti do 11 let. V Itálii se s ním začne od 16. prosince.