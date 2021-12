Ital dal pětileté dceři omylem místo projímadla kokain

Řím - Ital své pětileté nemocné dceři na Vánoce omylem do vody místo projímadla přimíchal kokain. Dívka skončila v nemocnici v Boloni, její stav je ale už stabilizovaný, napsala agentura ANSA.

Otec dívce chtěl připravit její léky, ale do vody omylem přimíchal jiný prášek, než původně zamýšlel. Když se dceři udělalo špatně, zavolal záchranku, která ji odvezla do nemocnice v Ravenně. Kvůli vážnému stavu dítě záhy převezli na dětskou jednotku intenzivní péče do Boloni.

Vyšetřovatelé v domácnosti, kde muž s dcerou žili, našli stopy kokainu, což potvrdilo zjištění lékařů z nemocnice. Podle médií otec svého omylu hluboce lituje. Policie ho vyšetřuje pro podezření z těžkého ublížení na zdraví.