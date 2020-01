IT zakázky nad 6 milionů bude schvalovat odbor ministerstva vnitra

Praha - Veškeré záměry zakázek na informační technologie státních institucí v ceně nad šest milionů korun bude schvalovat odbor hlavního architekta eGovernmentu na ministerstvu vnitra. V případě sporů pak vláda. Rozhodl o tom dnes kabinet po kauze se zakázkou na systém prodeje dálničních známek, která byla podle vlády i odborníků předražená. Premiér Andrej Babiš (ANO) označil nařízení za tvrdé. Novinářům řekl, že pokud vznikne rozpor mezi úřadem architekta a zadavatelem, bude o zakázce informována vláda.

Vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla novinářům po jednání kabinetu řekl, že povinnost se bude týkat i zakázek příspěvkových organizací. ČTK řekl, že útvar hlavního architekta kvůli návalu nové práce zaměstná deset lidí.

"Veškeré IT zakázky budou podléhat schvalování hlavního architekta," uvedl Dzurilla. Specialisté státu na informační technologie tak budou mít podle něj přehled, budou moct zakázky propojovat a využívat různé synergie. ČTK Dzurilla řekl, že informaci bude povinně posílat státní správa, ministerstva, příspěvkové organizace a státní podniky. Hranice šest milionů korun byla podle Dzurilly zvolena, aby útvar hlavního architekta nemusel posuzovat "každý nákup tiskáren". Platila doposud pro hlášení pouze některých institucí.

Kvůli změně přibude podle Dzurilly odboru hlavního architekta daleko víc práce. "Proto jsme navyšovali v rámci ministerstva vnitra i rozpočet. Přijme se dalších deset lidí postupně, abychom to zvládli," uvedl. V současnosti podle něj nelze odhadnout, kolik takových zakázek bude. "To uvidíme. Dnes nemáme představu. To jste viděli u SFDI (Státního fondu dopravní infrastruktury. My jsme nevěděli, že nějaká taková zakázka se tam děje," uvedl.

Podle usnesení vlády, které má ČTK k dispozici, bude informační povinnost nutné splnit před uzavřením smlouvy, respektive před dokončením zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky. Nových deset míst podléhajících státní službě má na ministerstvu vnitra vzniknout od 1. března, ministerstvo financí proto na platy vyčlení 11,7 milionu korun.

Za informační systém k elektronickým dálničním známkám měl původně stát zaplatit 401 milionů korun, zakázku po velké kritice Státní fond dopravní infrastruktury zrušil. Kvůli zakázce skončil minulý týden i ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Systém během víkendu vytvořili experti na informační technologie během takzvaného hackathonu. V příštích týdnech ho chtějí zdarma předat státu.