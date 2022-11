ISW: Putin dělá chybu, když nenechává ruské síly vydechnout

Kyjev - Ruský prezident Vladimir Putin dělá chybu, když nenechává ruské jednotky vydechnout a tlačí na ruské generály, aby na Ukrajině za každou cenu pokračovali s ofenzivou, uvedl ve své nejnovější zprávě o vývoji války na Ukrajině americký Institut pro studium války (ISW). Ukrajina by toho měla využít a nezanechat protiofenzivy, protože jakákoli dohoda ohledně klidu zbraní by Rusku v tuto chvíli pomohla, míní také analytici z ISW.

"Napoleon jednou vtipně prohodil: ‚Svého nepřítele nikdy nepřerušuj, když dělá chybu.‘ Tento aforismus nikdy nebyl přiléhavější - Ukrajina a její spojenci by měli využít Putinovy chyby a pokračovat s protiofenzivou v podmínkách, které jsou výhodnější pro Kyjev než pro Moskvu," podotkli američtí analytici. Putin by podle nich měl dát ruským silám čas na zotavení a záložníkům prostor na výcvik a na začlenění do jednotek.

Ruští vojáci se v minulých dnech stáhli z Chersonu na jihu Ukrajiny, jediného ukrajinského oblastního centra, které se jim podařilo od začátku invaze na Ukrajinu ovládnout. Stalo se tak poté, co v září a počátkem října ruská armáda utrpěla sérii porážek v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny. Odborníci dlouhodobě upozorňují, že ruští vojáci jsou demotivovaní a že nově mobilizovaní muži v řadách ruské armády mají často nedostatečný výcvik i vybavení.

Ukrajina patrně využije síly, kterou získala osvobozením Chersonu, k posílení své protiofenzivy v Luhanské oblasti na ukrajinském Donbasu nebo k zahájení nových protiútoků jinde, míní ISW. Šéf správy Luhanské oblasti Serhij Hajdaj dnes uvedl, že v jeho regionu ukrajinské síly osvobodily z ruských rukou už 12 obcí. "Postup není jednoduchý, každý metr Luhanské oblasti se nám vydává velmi těžce," sdělil podle serveru Ukrajinska pravda.

Ukrajinské síly vedle toho pokračují s protiofenzivou v Chersonské oblasti. Ukrajinské letectvo v uplynulých hodinách provedlo útoky na čtyři oblasti se seskupením ruského vojenského personálu a vojenské techniky na levém břehu Dněpru, sdělilo podle agentury Ukrinform Jižní velitelství ukrajinských sil. Právě na levý břeh Dněpru se v uplynulých dnech stáhla ruská vojska.

Charakter bojů na Ukrajině bude brzy ovlivňovat zimní počasí, upozornilo dnes britské ministerstvo obrany. S tím, jak se zkrátí dny, bude klíčové ovládnout schopnost nočního vidění. Zkrácení dnů také pravděpodobně povede ke snížení počtu útočných operací a statičtějším obranným liniím, uvedlo rovněž ministerstvo, které se odvolává na poznatky vojenské rozvědky.