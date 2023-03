ISW: Dobytí Bachmutu nestačí pro další ruský postup v Doněcké oblasti

Kyjev - Dobytí ukrajinského města Bachmut není ve skutečnosti operačně a strategicky významné. Pro další ruský postup v Doněcké oblasti je nutné, nicméně nestačí, uvedl ve své nejnovější analýze bojů americký Institut pro studium války (ISW). Dodal, že ruské síly utrpěly v bojích o toto město velmi těžké ztráty. Britské ministerstvo obrany ve svých dnešních poznatcích k vývoji bojů uvedlo, že ukrajinská obrana Bachmutu nadále oslabuje síly na obou stranách.

"Boj o Bachmut se stal nicméně strategicky důležitým kvůli současnému složení ruských sil rozmístěných v oblasti. Podle některých zpráv zde Ukrajina využívá elitní jednotky a vzácné vybavení v boji zejména s ruskými rekruty z věznic bojujících v řadách Wagnerovy skupiny," napsal institut, což podle něj pro Ukrajinu není výhodné. I když je pravda, že ruské ztráty jsou ve srovnání s těmi ukrajinskými mnohem vyšší, dodal ISW.

Na druhou stranu "i zásoby ruských trestanců, kteří mohou bojovat, nejsou neomezené". Zabití desítek tisíc z nich v Bachmutu tak podle amerického institutu bude znamenat, že nebudou k dispozici pro mnohem důležitější boje. "Vážné poškození nebo i zničení elitní Wagnerovy bojové síly by mělo pozitivní důsledek také mimo bojiště," uvedl ISW.

Právě z nepříznivého vývoje pro své bojovníky má nejspíš obavy i zakladatel ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin. Na videu publikovaném o víkendu například kritizoval ruské armádní velení kvůli nízkým přídělům munice a varoval, že pokud se jeho žoldnéři budou nuceni od Bachmutu stáhnout, celá ruská fronta se zhroutí. V pondělním vyjádření si pak podle ruské redakce stanice BBC Prigožin stěžoval, že jeho lidem byl zamítnut přístup do velitelství ruských sil. Neupřesnil, které velitelství měl na mysli. Náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova opět vyzval k tomu, aby jeho skupině "neprodleně poskytl munici".

"Po předchozím ruském postupu na sever města ukrajinské síly o víkendu pravděpodobně stabilizovaly svůj obranný perimetr," uvedl dnes britský resort obrany, který se opírá o informace vojenské rozvědky.

Britové dále zmiňují, že kolem 2. března ruský úder zničil most, jenž je součástí jediné zpevněné cesty, která slouží k zásobování ukrajinské armády. ISW dříve dospěl k závěru, že most vyhodili do povětří Ukrajinci, aby zabránili dalšímu postupu ruských sil, podotkla dnes stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Ukrajinští obránci se podle britského ministerstva obrany u Bachmutu stále více uchylují k využívání nezpevněných cest, jejich zásobování zřejmě komplikují "blátivé podmínky". Pokud jde o potíže na ruské straně, autoři britské zprávy připomínají neshody mezi žoldnéřskou Wagnerovou skupinou a ruským ministerstvem obrany ohledně distribuce munice.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu dnes prohlásil, že obsazení Bachmutu je rozhodující pro proražení ukrajinské obrany a umožní ruským silám provádět další útočné operace hlouběji na Ukrajině. "Osvobozování Arťomovsku pokračuje," uvedl podle agentury Reuters Šojgu v televizi s odkazem na starý sovětský název Bachmutu. Použil zároveň termín "osvobození", kterým Moskva označuje okupaci ukrajinských území.

Ruský ministr obrany také uvedl, že Západ navyšuje pomoc Ukrajině v dodávkách zbraní, ale to podle něj nezmění vývoj na bojišti. "Podpora zemí NATO kyjevskému režimu nepovede k úspěchu ukrajinských jednotek na bojišti," prohlásil a tvrdil, že ruské síly způsobují ukrajinským jednotkám těžké ztráty.

Kyjev i Moskva tvrdí, že v bitvě o Bachmut zabily značné množství nepřátelských vojáků. Ačkoli vojenští analytici přistupují k tvrzením obou stran o ztrátách skepticky, uznávají, že několikaměsíční boj o kontrolu nad Bachmutem se změnil v jednu z nejkrvavějších bitev rok trvající války, podotkl Reuters.

Ukrajinský generální štáb ve své dnešní ranní operační svodce mimo jiné uvádí, že ruské invazní síly nadále zaměřují své hlavní úsilí na vedení útočných operací ve směrech Kupjansk, Lyman, Bachmut, Avdijivka a Šachtarske. "Ukrajinští vojáci za poslední den odrazili více než 140 nepřátelských útoků," uvedlo velení ukrajinské armády. Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu není možné v podmínkách války bezprostředně ověřit.