Irsko či EU vidí v odchodu Johnsona příležitost pro lepší vztahy, Rusko slaví

Brusel/Dublin/Moskva - Na ohlášenou rezignaci britského premiéra Borise Johnsona dnes představitelé Evropské unie či Irska reagovali vyjádřením naděje na zlepšení vztahů po brexitu. Ruští činitelé nešetří slovy nadšení a poukazují na Johnsonovu roli při vyzbrojování Ukrajiny. Její prezident Volodymyr Zelenskyj označil Johnsona za opravdového přítele Ukrajinců a vyjádřil přesvědčení, že se britská politika vůči Ukrajině nezmění.

Irsko a Británie nyní mají příležitost napravit vztahy, které byly v poslední době napjaté kvůli brexitu, řekl irský premiér Micheál Martin. "I když premiér Johnson a já jsme aktivně spolupracovali, ne vždy jsme spolu souhlasili a vztah mezi našimi vládami byl v poslední době napjatý a problematický," uvedl Martin v dnešním prohlášení. "Teď máme příležitost vrátit se k pravému duchu partnerství a vzájemného respektu, který potřebujeme k podepření přínosů Velkopáteční dohody," uvedl Martin s odkazem na severoirskou mírovou dohodu z roku 1998.

Bývalý brexitový vyjednávač EU Michel Barnier řekl, že Johnsonův odchod "otvírá novou stránku ve vztazích" se Spojený královstvím. Podle Barniera by nyní mohly být konstruktivnější i přátelštější.

Člen liberální frakce v Evropském parlamentu a bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt zdůraznil, že Johnsonova vláda končí s ostudou, stejně jako ta amerického prezidenta Donalda Trumpa, který je Johnsonovým přítelem. "Konec éry transatlantického populismu? Doufejme. Vztahy mezi EU a Británií Johnsonovou volbou brexitu obrovsky utrpěly. Může se to jenom zlepšit!" napsal Verhofstadt na twitteru.

Spokojenost s Johnsonovým koncem dávají najevo ruští představitelé. "On nemá rád nás, my nemáme rádi jeho," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. "Klaun odchází," konstatoval předseda ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin. "Je jedním z hlavních ideologů války proti Rusku do posledního Ukrajince. Evropští lídři by se měli zamyslet nad tím, kam taková politika vede," dodal šéf dolní komory ruského parlamentu.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na sociální síti Telegram uvedla, že Johnsonův pád je příznakem úpadku Západu, který je podle ní rozpolcen politickou, ideologickou a hospodářskou krizí. "Ponaučení z příběhu je: Nesnažte se zničit Rusko," dodala Zacharovová s tím, že Rusko zničit nelze.

Ruský exprezident a expremiér, nynější místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv poznamenal, že Johnsonovo odstoupení je "logickým důsledkem britské arogance a nevalné politiky".

Ukrajinský prezident Zelenskyj podle zpravodajské televize CNN Johnsona označil za "opravdového přítele Ukrajiny" a vyjádřil přesvědčení, že britská politika vůči Kyjevu se jen tak nezmění. Ukrajina vztahem s Johnsonem mnoho získala, včetně vojenské pomoci, zdůraznil prezident v rozhovoru s moderátorem Wolfem Blitzerem. Zelenskyj si dnes s Johnsonem i telefonoval a podle premiérovy kanceláře prezident ministerskému předsedovi mimo jiné poděkoval za jeho rozhodné počínání ve vztahu k Ukrajině.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak na twitteru Johnsonovi poděkoval za to, že si uvědomoval "hrozbu ruského monstra" a že byl vždy předním podporovatelem Ukrajiny.

Bezpečnostní expert Joseph Cirincione v rozhovoru s BBC upozornil, že Johnsonova rezignace bude mít okamžitě důsledky na mezinárodní scéně. "Přinejmenším to oslabí snahy Západu podporovat Ukrajince v jejich válce," varoval Cirincione.