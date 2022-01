Irovi hrozí 20 let vězení, neměl při letu roušku a vystrčil na letušku zadek

New York - Irskému občanovi, který si při letu z Dublinu do New Yorku odmítl nasadit roušku a vystrčil na letušku holý zadek, hrozí nyní v případě odsouzení za napadení až 20 let vězení. Informoval o tom list The Guardian s odvoláním na prohlášení amerického ministerstva spravedlnosti.

Devětadvacetiletý Shane McInerney cestoval do Spojených států letos 7. ledna. O týden později stanul před soudem v New Yorku, kde byl obviněn "z úmyslného napadení a zastrašování člena palubní posádky". Ir si podle trestního oznámení několikrát odmítl nasadit roušku, hodil v letadle plechovkou, která zasáhla do hlavy jednoho ze spolucestujících a rovněž si "stáhl kalhoty a spodní prádlo a vystrčil na letušku a další cestující zadek". Podle mluvčího soudu může obviněnému hrozit až 20 let vězení.

McInerney směřoval na Floridu, kde získal práci ve fotbalové akademii. Byl propuštěn na kauci v hodnotě 20 tisíc dolarů (430 tisíc Kč) a nyní čeká na zahájení procesu.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) oznámil již loni v lednu, že bude prosazovat politiku nulové tolerance vůči cestujícím, kteří narušují průběh letu, nedodržují pokyny letové posádky nebo se chovají v rozporu s federálními zákony. Reagoval tak na množící se verbální i fyzické útoky cestujících vůči letovému personálu, který je upozorňoval na nošení roušek.

Jeden z posledních incidentů se odehrál tento týden ve čtvrtek na palubě letu společnosti American Airlines z Miami do Londýna. Kvůli cestující, která si odmítla nasadit roušku, se letoun vrátil zpět na Floridu.