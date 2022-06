Iron Maiden představila nové album Senjutsu i staré hity

Praha - Britská heavymetalová kapela Iron Maiden dnes v pražském Edenu představila nové album Senjutsu, početné publikum potěšila i starými hity. V Praze měla skupina pojmenovaná Železná panna podle středověkého mučicího nástroje zahrát loni 15. června v rámci světového turné Legacy of the Beast World Tour 2022. Turné zahájené v roce 2019 bylo však přerušeno kvůli protipandemickým opatřením.

Na vyprodaném fotbalovém stadionu podle pořadatelů aplaudovalo hlučné produkci 30.000 diváků. O mezinárodní popularitě Iron Maiden svědčily vlajky Polska, Brazílie, Slovenska nebo Británie, které návštěvníci vyvěsili po stadionu.

Před Iron Maiden zahráli němečtí gothic metaloví Lord of the Lost a australští hardrockoví Airbourne.

Iron Maiden, které tradičně za jásotu fanoušků ohlásila reprodukovaná píseň Doctor Doctor britské skupiny UFO, hned po svém nástupu na pódium uvedli tři novinky. Zazněly jejich nové propracované metalové skladby - Senjutsu, po které je pojmenované sedmnácté studiové album Iron Maiden vydané loni, Stratego a The Writing on the Wall.

V souladu s názvem alba Senjutsu, což je japonský výraz pro taktiku a strategii, scénu tvořily typické asijské budovy a na jevišti se pohybovala obrovská figurína samuraje. Od čtvrté skladby Revelations z alba Piece of Mind z roku 1983 se pódium změnilo v jakýsi chrám s bohatými projekcemi, v němž zpěvák Bruce Dickinson mával svítícím křížem při písni Sign of the Cross, skladbu Flight of Icarus doprovodil plamenometem nebo navodil hororovou atmosféru při Fear of the Dark. "Byla to taková metalová mše," shrnula své dojmy jedna z divaček.

Své věrné fanoušky skupina potěšila dalšími hity jako The Number of the Beast, v přídavku pak mimo jiné zazněla jedna z jejich nejoblíbenějších skladeb Run to the Hills, kterou si s kapelou zazpívaly tisíce fanoušků. Legendární kapela založená už v roce 1977 ani tentokrát nepřipravila své příznivce o tradiční tečku v podobě písně Always Look on the Bright Side of Life z filmu Život Briana britské komediální skupiny Monty Python.

Iron Maiden jsou považováni za jednu z nejvlivnějších metalových kapel. Prodali téměř 90 milionů alb a odehráli přes 2000 vystoupení v šesti desítkách zemí po celém světě. První nahrávkou Dickinsona s Iron Maiden bylo album The Number of the Beast v roce 1982. V roce 1993 zpěvák kapelu na několik let opustil a věnoval se vlastní tvorbě, na konci 90. let se ale vrátil zpět. V Česku jsou častým hostem.