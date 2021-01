Irgl prožil vítězný návrat, gólem pomohl Vítkovicím porazit Zlín

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili v utkání 36. kola extraligy Zlín 3:0 a vyhráli tak počtvrté z posledních pěti zápasů. Hosté si naopak z uplynulých šesti duelů připsali jen dva body. Po necelých 14 letech oblékl v tuzemské nejvyšší soutěži opět dres Vítkovic čtyřicetiletý útočník Zbyněk Irgl. Vítězný gól dal ve 39. minutě Vladimír Svačina, právě Irgl pak dalším přesilovkovým zásahem zvýšil, poté se trefil ještě Nicolas Werbik. Druhé čisté konto v sezoně uhájil díky 28 úspěšným zásahům brankář Daniel Dolejš.

V první třetině byli střelecky výrazně aktivnější Berani. Už od čtvrté minuty mohli ale ztrácet, když Gewieseho pokus skončil na brankové konstrukci. Stejně jako strážce hostující branky Kašík si ale vybral porci štěstí rovněž jeho protějšek Dolejš, když tyčka zastavila puk po nechtěné teči jeho spoluhráče z obrany Galvinše.

Od druhé části převzali otěže Ostravané a jejich zvýšenou ofenzivní aktivitu mohl promítnout do skóre Mallet, z velmi slibné pozice však minul. Před polovinou zápasu Fořt sklepl za vzduchu puk a poslal ho za Dolejšova záda, se svou holí byl ale příliš vysoko. Oslava v podání Beranů byla bezpředmětná, sudí po kontrole videa gól neuznali.

Dej pak pozlobil Kašíka bekhendovým pokusem. Ve 38. minutě měli Vítkovičtí k dispozici tři čtvrtě minuty početní výhody čtyři na tři. Ačkoliv jí nevyužili, v navazující přesilovce pět na tři už otevřeli skóre. Lakatoš dlouho držel puk na holi, pak nabil na kruh Svačinovi, který z kruhu pro vhazování otevřel bombou bez přípravy skóre.

Na konci 43. minuty musel na trestnou lavici za podrážení Kubiš, trest mu zkrátil na polovinu úspěšně zakončující Irgl a návrat na led po doléčení zraněného kolena a následné operaci tak oslavil gólem. Kašík sice při jeho pokusu posunul branku, ale jak potvrdil sudím videozáznam, stalo se tak až poté, co puk přešel brankovou čáru.

Hruška mohl v další přesilovce definitivně rozhodnout, tohoto úkolu se však zhostil úspěšně až Werbik necelé dvě minuty před koncem. Nulu nesebral Dolejšovi ani mladý hostující bek Hamrlík a Vítkovičtí mohli definitivně slavit další vítězství. Vždy navíc zabodovali při úspěšných vystoupeních během tohoto období naplno.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Za tři body jsme šťastní, ale nebylo to jednoduché vítězství. V první polovině byl Zlín lepší, už jen statistika střel za první třetinu 3:13 hovoří jasně. Dřeli jsme ale na krev. O to víc si hráčů vážím, že i když se tolik nedaří, zlomili zápas na svou stranu. Možná nás nakopl i neuznaný gól, který jsme dostali. V brance byl Dolejš, který odvedl výborný výkon s nulou. Velká pomoc pro nás byly i dvě využité přesilovky. Oba naše speciální týmy opět zafungovaly výborně."

Robert Svoboda (Zlín): "Pro nás je to těžké. Zápas by asi dopadl jinak, kdyby náš gól platil. Domácí bychom dostali pod tlak. Nakonec rozhodly přesilovky. Z naší strany to bylo mnohem lepší než v Karlových Varech, nicméně spokojeni nejsme, protože nemáme žádné body. Naše produktivita je slabá. Pozitivum je, že jsme si šance alespoň vytvořili. Věříme, že se někdo z hráčů brzy chytne."

HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 39. Svačina (Lakatoš), 44. Irgl (Gewiese), 59. Werbik (Fridrich, Galvinš). Rozhodčí: Šír, Kubičík - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:0. Diváků: 13 (omezený počet).

Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Pyrochta, Gewiese, Galvinš, L. Kovář, L. Doudera - Lakatoš, J. Hruška, Svačina - Schleiss, Dej, L. Krenželok - Irgl, J. Mikyska, M. Kalus - Mallet, Werbik, Fridrich. Trenér: Holaň.

Zlín: Kašík - Řezníček, M. Novotný, Suhrada, Ferenc, Žižka, D. Nosek, Matyáš Hamrlík - Kubiš, Fořt, Vopelka - Köhler, Hejcman, Dufek - Dobiáš, Fryšara, Okál - Karafiát, P. Sedláček, J. Ondráček. Trenér: R. Svoboda.