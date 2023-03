IRENA: Investice do obnovitelných zdrojů energie se musí zvýšit čtyřnásobně

Berlín - Každoroční celosvětové investice do technologií umožňujících transformaci energetiky se musí více než zčtyřnásobit, aby se splnily závazky pařížské dohody o klimatu. Uvedla to Mezinárodní agentura pro obnovitelné energie (IRENA). Letos investice do technologií obnovitelných zdrojů energie dosáhly rekordních 1,3 bilionu dolarů (28,3 bilionu Kč).

Aby se dosáhlo cíle pařížské klimatické dohody z roku 2015, tedy omezit globální oteplení na 1,5 stupně Celsia v porovnání s předindustriální érou, musí se tato suma zvýšit na přibližně pět bilionů dolarů ročně, tvrdí mezinárodní agentura. Celkově je podle ní potřeba do roku 2030 investovat do přechodných technologií 35 bilionů dolarů.

Využití obnovitelných zdrojů energie musí vzrůst z dnešních přibližně 3000 gigawattů (GW) ročně na více než 10.000 GW v roce 2030, uvedla agentura IRENA. Dodala, že by se mělo vyrovnat rozšiřování obnovitelných zdrojů v průmyslových a rozvojových zemích.

Loni nové projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie v Číně, Evropské unii a Spojených státech představovaly dvě třetiny instalovaného výkonu. Na Afriku připadlo pouze jedno procento.

Mezinárodní agentura dále vyzvala, aby plánované investice do fosilních paliv, které mají do roku 2030 činit zhruba jeden bilion dolarů ročně, byly přesměrovány do technologie a infrastruktury obnovitelných zdrojů energie.