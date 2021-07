Írán se brání další vlně koronaviru uzávěrou Teheránu a Alborzu

Teherán - V Íránu za uplynulý den zaznamenali přes 27.400 nových případů nákazy koronavirem, což je zatím nejvyšší denní bilance. Na covid-19 tam zemřelo za den dalších 250 lidí. Ve snaze zpomalit šíření nákazy platí ode dneška šestidenní uzávěra pro Teherán a sousední provincii Alborz.

Podle zdravotnických institucí v Íránu nyní převažuje varianta delta. Úřady novou vlnu epidemie připisují především špatnému dodržování základních ochranných opatření, jako je nošení roušek a udržování odstupů. V Teheránu platila uzávěra i v minulsoti, ale lidé ji příliš nedodržovali a úřady nevymáhaly.

Tentokrát má být přísnější bez ohledu na to, že se bude do konce týdne slavit významný muslimský svátek oběti. Budou zavřené banky a vládní úřady, jsou zrušeny všechny kulturní akce a parky mají zůstat zavřené. Policisté střeží silnice a budou lidem bránit cestovat mezi městy. V pondělí, kdy byl poslední den před uzávěrou, se mnoho lidí snažilo vyjet do jiné provincie a na dálnicích vznikly zácpy. Ještě dnes ráno byly silnice v okolí Teheránu ucpané. Policisté oznámili, že do dnešního poledne nepovolili průjezd 3000 aut. Zákaz vyjíždět na silnice má platit mezi desátou hodinou večerní a třetí hodinou ranní.

V 83milionovém Íránu se od začátku epidemie nákaza potvrdila u více než 3,5 milionu občanů a zemřelo tam 87.624 lidí. Plně naočkováno je podle ministerstva zdravotnictví 2,3 milionu lidí, aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 6,9 milionu Íránců.