Írán nebyl zapojen do útoku Hamásu na Izrael, tvrdí Chameneí

Teherán - Teherán nebyl zapojen do víkendového útoku radikálního hnutí Hamás na Izrael, prohlásil dnes podle agentury Reuters íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Dodal zároveň, že je ale na Palestince hrdý a podporuje je.

"Příznivci sionistického režimu a další osoby v posledních dvou nebo třech dnech šířili fámy, včetně toho, že za touto akcí stojí islámský Írán. Jsou nepravdivé," uvedl Chameneí.

Uvítal ale to, co označil za "nenapravitelnou" vojenskou a zpravodajskou porážku Izraele. "Líbáme ruce těm, kteří útok na sionistický režim naplánovali," prohlásil Chameneí ve svém prvním televizním projevu od útoku.

Írán opakovaně prohlásil, že se nepodílel na útocích, při nichž ozbrojenci skupiny Hamás v sobotu zabili 900 Izraelců, desítky dalších unesli a tisíce zranili. Při izraelských odvetných úderech bylo podle Hamásem ovládaných úřadů v Pásmu Gazy zabito bezmála 700 Palestinců. Izrael také uvedl, že zlikvidoval stovky teroristů na svém území.

Podle amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena nejsou důkazy svědčící o íránském zapojení do nynějšího útoku proti Izraeli. Ministr ale poukázal na dlouhodobou spolupráci Teheránu a Hamásu.

List The Wall Street Journal (WSJ) mezitím napsal, že se na přípravách útoku Hamásu od srpna podílely íránské revoluční gardy. Pokud by se zapojení Íránu potvrdilo, zvýšilo by to riziko širšího konfliktu na Blízkém východě. Vysoce postavení izraelští bezpečnostní představitelé totiž už dali najevo, že pokud bude Teherán shledán odpovědným za smrt Izraelců, zasáhne Izrael proti íránskému vedení.