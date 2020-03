Írán má přes 1500 obětí koronaviru a více než 20.000 nakažených

Teherán - V Íránu podlehlo koronaviru již 1556 lidí a 20.610 se jím nakazilo. Podle agentury Reuters to dnes ohlásily místní zdravotnické úřady. Počet mrtvých tak za den vystoupal o 123. Írán je jednou z nejhůře zasažených zemí světa, prezident Hasan Rúhání však dnes prohlásil, že by tam krize měla polevit do dvou až tří týdnů.

Írán "musí udělat vše nutné k tomu, aby se ekonomická produkce vrátila do normálu," prohlásil ve státní televizi Ruhání s tím, že by chtěl již za několik týdnů začít rušit mimořádná ochranná opatření namířená proti dalšímu šíření nákazy. Obvinil rovněž "kontrarevolucionáře" ze spiknutí, jež má omezit ekonomický život v zemi.

Rouhaní v pátek apeloval na Američany, aby vyzvali svou vládu k uvolnění sankcí uvalených na Teherán.

"Sankce vlády USA vedly k tomu, že obyčejní Íránci přicházejí o zdraví, o práci a o příjmy. Přišel čas, aby americký lid křičel na vládu USA a požadoval odpověď... a aby nedovolil další pošpinění americké historie," uvedl íránský prezident. Spojené státy však tento týden naznačily, že sankce rušit nehodlají.

Íránské úřady doporučily obyvatelům necestovat, ale mnoho lidí to podle agentury AP ignoruje, protože v zemi se s příchodem jara slaví Nový rok. Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Kianuše Džahánpúra se nákaza rychle šíří v místech hojně navštěvovaných turisty.

V Jordánsku začal platit zákaz vycházení, Írán očekává uklidnění

V jordánské metropoli Ammánu se dnes ráno rozezněly sirény, aby obyvatelům čtyřmilionového města připomněly začátek zákazu vycházení. Lidé smějí ven jen v naléhavých případech, zákaz platí na celém území státu do odvolání. Jordánsko má zatím 85 potvrzených případů nákazy, nemoci COVID-19 způsobené virem zatím nikdo podle oficiálních údajů nepodlehl.

Jordánské úřady se obávají, že by se koronavirus mohl začít rychle šířit. Země už uzavřela pozemní i námořní hranici se Sýrií, Irákem, Egyptem a Izraelem a přerušila všechny lety do zahraničí a ze zahraničí. Počátkem příštího týdne mají jordánské úřady stanovit pro jednotlivé kategorie obyvatel časový plán nákupů. Porušení se má trestat i vězením.

Egypt dnes oznámil uzavření všech muzeí a archeologických památek včetně slavných pyramid v Gíze. Přístupné pro turisty nebudou od pondělí do konce března. Během této doby budou všechna tato místa dezinfikována, řekl novinářům šéf egyptských památkářů Mustafa Vazírí. V zemi je evidováno 285 nemocných, osm lidí zemřelo. Úřady blízkovýchodních zemí postupně uzavírají školy a obchody, přičemž porušování nově vydaných nařízení tvrdě postihují.

V Kataru, který zatím žádnou oběť choroby neeviduje, bylo podle místní tiskové agentury QNA zadrženo deset lidí za porušování režimu karantény. Na Západním břehu Jordánu při pátečních bohoslužbách palestinská policie zadržela dvacet muslimů, kteří nerespektovali zákaz návštěv modliteben. Palestinské úřady zatím registrují 47 případů nákazy, 17 lidí se údajně vyléčilo.

V Iráku na nemoc způsobenou koronavirem zemřelo 14 lidí. V Bagdádu, kde platí týdenní zákaz vycházení, komplikují situaci davy věřících, kteří se snaží navštívit bohoslužby v místních šíitských mešitách.

Zákaz hromadné dopravy a uzavření obchodů platí od dnešního dne i na východě občanskou válkou zmítané Libye, přestože z oblasti zatím žádná nákaza hlášena není. Východ země kontrolují síly polního maršála Chalífy Haftara, který soupeří o moc s mezinárodně uznávanou vládou v hlavním městě Tripolisu.

Zastavení letů do čtyř států dnes oznámila letecká společnost Emirates, jedna z největších na světě. Její stroje nebudou kvůli pandemii létat do Nigérie, Německa a Francie, spojení nebude ani s Kennedyho letištěm v New Yorku a letištěm Newark v New Jersey.

Japonsko chce uvolňovat omezení

Japonsko k dnešnímu dni zaznamenalo již 1016 lidí nakažených koronavirem. Ačkoli počet infikovaných v zemi roste, Tokio se chystá zrušit některá společenská omezení namířená proti šíření nákazy, informovala agentura Reuters. Počet infikovaných novým virem roste i v dalších asijských zemích, například v Thajsku, na Filipínách, na Tchaj-wanu, v Indonésii a v Malajsii.

Japonsko, které má v červenci hostit olympijské hry, se podle agentury Reuters snaží před největším sportovním svátkem vyhnout zdravotnické krizi. Místní úřady oznámily, že nehodlají prodlužovat příkaz k zavření škol, učebny by se tak v zemi mohly otevřít již od dubna.

Indonésie dnes oznámila šest nových úmrtí a 81 dalších případů. Stalo se tak den poté, co místní úřady vyhlásily v hlavním městě na dva týdny nouzový stav. Celkový počet obětí tam vystoupal již na 38, což je nejvíce v jihovýchodní Asii.

Jeden člověk podlehl nemoci COVID-19 způsobené koronavirem i v sousední Malajsii. Ta má v regionu zase nejvíce nakažených (1183), k nimž se dnes přidalo dalších 153 lidí. Na 714 osob se přitom zřejmě nakazilo při čtyřdenním masovém náboženském svátku.

Thajsko dnes v souvislosti s postupující epidemií uzavřelo na 22 dní všechna nákupní centra a o stejnou dobu prodloužilo uzavření škol. Omezení, jež se netýká supermarketů, přišlo poté, co úřady ohlásily dalších 89 nakažených koronavirem. Jejich celkový počet vystoupal již na 411, většina pacientů přitom pochází z metropole Bangkoku. Fungovat nesmějí také místní boxerské stadiony, kde se nákaza šíří, salóny krásy a herny. Thajsko zatím eviduje jednu oběť COVID-19.

Sedmasedmdesát nových případů nákazy dnes ohlásily také Filipíny, kde se tak virem infikovalo již 307 lidí. Manila také oznámila devatenáctou oběť onemocnění. Vláda již dříve uvalila asi na polovinu obyvatelstva striktní karanténní opatření ve snaze zabránit dalšímu šíření viru.

Počet případů vzrostl o 27 také na Tchaj-wanu, kde nemoci COVID-19 podlehl druhý člověk. Ostrovní stát zaznamenal zatím 135 nakažených. Tchaj-wan si získal pochvalu mezinárodních expertů za epidemiologická opatření, které přijala vláda. Nově nakažení jsou v drtivé většině lidé, kteří se do země vrátili ze zahraničí, zvláště z Evropy. Tchaj-pej už dříve značně omezila vstup do země z řady států a všichni, kdo přijedou, musí podstoupit čtrnáctidenní karanténu.

Hongkong dnes varoval, že lidé přijíždějící z ciziny by mohli v poloautonomní čínské provincii způsobit novou vlnu epidemie, což by mohlo přetížit místní nemocnice. Nadále zůstávají zavřené hongkongské školy.