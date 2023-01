Ipsos a Median: Druhé kolo volby prezidenta by jasně vyhrál Pavel

Praha - Druhé kolo volby prezidenta by nyní s výrazným náskokem vyhrál bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel. Získal by 58,8 procenta hlasů, zatímco jeho protikandidát, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš 41,2 procenta. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. K volbám dorazí podle průzkumu asi 69 procent voličů. I podle průzkumu agentury Median by vyhrál Pavel, získal by 57,9 procenta hlasů. Babiš by dostal 42,1 procenta. Voleb se podle Medianu chce rozhodně zúčastnit 76 procent lidí, 12 procent to zvažuje.

Pro Pavla chce podle agentury hlasovat velká část voličů neúspěšných kandidátů z prvního kola. Hlas by mu dalo devět z deseti voličů ekonomky Danuše Nerudové i senátora Pavla Fischera a přibližně dvě třetiny voličů senátora Marka Hilšera. "Andrej Babiš by naopak častěji čerpal podporu od Jaroslava Bašty. Volit ho zvažuje téměř sedm z deseti jeho původních voličů," uvedla agentura. V prvním kole získal Pavel 35,40 procenta hlasů a Babiš 34,99 procenta. Na třetím a čtvrtém místě byli právě Nerudová se ziskem 13,9 procenta a Fischer s 6,8 procenta. Bašta dostal 4,5 procenta hlasů a Hilšer 2,6 procenta.

"Většina voličů, kteří plánují přijít k volbám, je v tuto chvíli již rozhodnuta pro jednoho z kandidátů. Sedm procent má preferovaného kandidáta, ale svoji volbu stále zvažuje změnit. Dvě procenta pak zatím vůbec neví, koho volit," sdělila agentura.

Průzkum prováděl Ipsos 20. až 22. ledna. Zúčastnilo se ho 1665 obyvatel ČR starších 18 let. Statistická odchylka ve volebním modelu činí plus minus 2,6 procentního bodu u obou kandidátů.

Rovněž průzkumy agentur Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi a STEM pro CNN Prima News, které byly zveřejněny v sobotu a neděli, favorizují Pavla. V průzkumu Ipsosu ale ze zmíněných volebních modelů měl Pavel zatím největší podíl hlasů. Podle průzkumu Data Collect a Kantar CZ by Pavla určitě volilo 46 procent lidí a spíše ano sedm procent, zatímco pro Babiše by určitě hlasovalo 29 procent a spíše devět procent voličů. Podle STEM by Pavel dostal 57,6 procenta hlasů a Babiš 42,4 procenta.

Dnes je poslední den, kdy je možno zveřejnit průzkumy veřejného mínění před druhým kolem prezidentských voleb, které se koná 27. a 28. ledna.

Median: Druhé kolo by vyhrál Pavel s 57,9 pct, voleb se zúčastní 76 pct lidí

K prezidentským volbám by nyní spíše nešlo 12 procent dotázaných, 8,5 procenta uvedlo, že by k volbám nešlo určitě. "Je ovšem nutno zdůraznit, že deklarovaná účast bývá obvykle vyšší, než je ta skutečná," podotkli autoři průzkumu.

Respondentů, kteří jsou si jisti jak účastí, tak i volenou osobou, jsou více než tři čtvrtiny (76 procent), 10,5 procenta respondentů si jsou jista svou účastí, ale nejsou rozhodnuta o tom, koho budou volit. Nejistá účast, ale jistá volba konkrétní osobnosti, je u 6,5 procenta respondentů. Účast i volená osoba jsou nejisté celkem u sedmi procent respondentů.

Pavel si udržel mezi prvním a druhým kolem podporu víc než 98 procent svých voličů, Babiš přes 96 procent. K Pavlovi se přiklonilo také téměř 79 procent podporovatelů Danuše Nerudové, skoro 87 procent voličů Pavla Fischera a tři čtvrtiny voličů Marka Hilšera z prvního kola. Babiš naopak převzal tři čtvrtiny podporovatelů Jaroslava Bašty.

Nejdůležitější je, aby byl prezident důstojný a zodpovídající prezidentskému úřadu a také aby dobře ČR reprezentoval v zahraničí, uvedlo shodně 44 procent dotázaných. Pro 41 procent je nejdůležitější vlastností hlavy státu důvěryhodnost a čestnost, pro 40 procent je hlavní, aby byl vzdělaný a schopný. Pro 31 procent respondentů je nejdůležitější, aby prezident stál na straně lidí, jako jsou oni, pro 28 procent je zásadní, že bude spojovat společnost. Silný a energický by měl být prezident podle 19 procent lidí, pro šest procent je hlavní, aby nebyl agentem komunistické Státní bezpečnosti (StB), pro tři procenta, aby nebyl v komunistické straně. V té byli Babiš i Pavel, Babiše podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) získala StB ke spolupráci jako agenta s krycím jménem "Bureš". Babiš to popírá.