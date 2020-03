Inzerce na byty v Praze mizí z webů za dva roky mnohem rychleji

Praha - Doba, po kterou vydrží inzeráty na nájemní byty na realitních serverech, v Praze za poslední dva roky klesla v průměru o třetinu až polovinu, v některých případech i výrazněji. Největší zájem je o byty 1+KK, a to i přesto, že v přepočtu na metr čtvereční vycházejí nejdráž. Počet zájemců, kteří na inzerát zareagují téměř okamžitě, stoupl zhruba dvojnásobně. Vyplývá to z vyjádření zástupců realitních firem, které ČTK oslovila.

"Pokud se podíváme na inzeráty pronájmu menších pražských bytů v Praze do velikosti 60 metrů čtverečních, tak nemovitosti nabízené za odpovídající tržní cenu mizí z nabídky průměrně zhruba za 20 dní. Před dvěma lety to byl asi měsíc. Doba se tedy o třetinu zkrátila," uvedla manažerka Sreality.cz Hana Kořínková. U větších bytů je podle ní tato lhůta zpravidla delší.

Jak dále uvedla, důvodem zkracování lhůty je fakt, že se v posledních letech realitní trh změnil a majitelé prodávající své nemovitosti za ně požadují výrazně vyšší sumy. Ty často neodpovídají ekonomické situaci běžných českých rodin a lidé na koupi vlastního bydlení mnohdy nedosáhnou. "Když se tedy v nabídce objeví výhodný a cenově rozumný inzerát, zejména na menší a dobře řešený byt, je velmi brzy rezervovaný. Bytů za výhodné ceny je v nabídce mnohem méně, než tomu bylo dříve, a poptávka po bydlení v centru metropole dlouhodobě výrazně roste," doplnila Kořínková.

Podle údajů developerské společnosti Trigema bylo na konci loňského roku v Praze průměrné nájemné 335 korun za metr čtvereční měsíčně. Podle jednotlivých městských částí bylo nejvyšší v Praze 1 (402 korun za metr čtvereční), Praze 2 (380 korun), Praze 3 a Praze 7 (341 korun). Nejnižší bylo v Praze 10 (304 korun) a Praze 4 (307 korun).

"Poptávka po nájemních bytech je v současné době markantně vyšší než před pár měsíci a lety, a to i přesto, že ceny nájmů takových bytů stouply. Porovnáme-li situaci dnes a před dvěma lety, tehdy se průměrný investiční byt 2+KK zarezervoval v průměru za dva až tři týdny. V současné době se stejně takový byt obvykle zarezervuje po prvních pár prohlídkách během jednoho týdne," uvedla manažerka společnosti RE/MAX Anděl Kristýna Řezáčová.

Pokud je výše nájmu správně nastavena, podle Jana Martiny ze společnosti M&M Reality se na nově inzerovaný pražský byt téměř okamžitě ozývá v průměru deset až 15 zájemců. "To je zhruba dvojnásobek okamžitých zájemců proti období před říjnem 2018," podotkl Martina.

Podle jednatelky společnosti Fincentrum Reality Andrey Daňhelové se doba, po kterou jim vydrží inzerát na serveru, za poslední dva roky snížila v průměru z 20 dní na tři.

"Zhruba polovina inzerátů je u nás udána do týdne. Do 14 dní je to skoro 90 procent. A roste i počet těch, které jsou stažené hned první den po uveřejnění. Těch je v současné době asi 15 procent," sdělil ředitel serveru Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

"Průměrná délka zveřejnění inzerátu se v Praze pohybuje kolem devíti dnů. Je to z důvodu vysoké a celkově dravější poptávky pro pronájmech, ale zároveň i kvůli vyšší fluktuaci. Svou roli zde hraje i poměr cizinců, nebo i studentů. Lidé zde zkrátka mohou upřednostňovat kratší dobu pronájmů. Trh se celkově hýbe rychleji," dodal jednatel společnosti UlovDomov.cz Martin Březina.