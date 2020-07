Investoři dávají miliony do elektrokol v EU

New York - Fondy rizikového kapitálu pumpují peníze do začínajících podniků zaměřených na elektrokola, neboť pandemie nemoci covid-19 totiž nutí obyvatele měst hledat nové způsoby, jak se dostat z bodu A do bodu B. Investoři do technologií nedávno vsadili na mladé začínající společnosti s elektrokoly z měst přátelských k cyklistům, jako je Berlín, Tallinn, Amsterodam či Brusel. Informoval o tom server televize CNBC.

Trh s elektrokoly by přitom potenciálně mohl být velký. Konzultační společnost Deloitte odhaduje, že mezi roky 2020 a 2023 se prodá více než 130 milionů elektrokol.

Nejnověji se podařilo získat finance od fondů rizikového kapitálu začínajícímu bruselskému výrobci elektrokol Cowboy, a to 23 milionů eur (606,5 milionu Kč). Kola od této společnosti stojí 2290 eur (60.400 Kč) a dají se propojit s aplikací, která kolo odemkne a poskytne informace o rychlosti, stavu baterie či trase.

Finance získal Cowboy od firem Exor Seeds, která je dceřinou společností firmy Exor, kontrolního akcionáře Ferrari. Dalšími investory jsou Index Ventures, který podpořil firmy jako Facebook, Robinhood a Citymapper. Partner firmy Index Martin Mignot CNBC řekl, že elektrokola jsou nyní v některých zemích oblíbenější než běžná kola.

"Jak se města a centra měst odklánějí od aut, očekávám, že více lidí si oblíbí elektrokola a uvědomí si, jak jsou dokonalá, protože mohou jezdit po městě, aniž by se zpotili," řekl Mignot. Podle něj už je pryč doba, kdy elektrokola byla mohutná a určená převážně pro starší. "Když jsem poprvé vyzkoušel elektrokolo od Cowboye, bylo to jako držet poprvé iPhone," dodal.

Nedávno také začala nabízet služby společnost Dance. Firmu sídlící v Berlíně založil zakladatel streamovací služby SoundCloud. Ta získala od investorů v čele s firmou BlueYard 4,4 milionu eur. Firma Dance elektrokola neprodává, ale nabízí službu předplatného za 59 eur (asi 1550 Kč) na měsíc, díky které získají zákazníci do 24 hodin od přihlášení k aplikaci přístup k elektrokolu, jehož cena je vyšší než 2000 USD (45.500 Kč). Dance nabízí, že o kolo bude pečovat a v případě ztráty nebo krádeže ho nahradí.

Partner firmy BlueYard Ciarán O’Leary serveru CNBC řekl, že firmu Dance podpořil, protože je tu naléhavá potřeba a ohromná příležitost přetvořit prostředí ve městech a nasměrovat města od aut k lidem.

V květnu londýnský fond Balderton Capital zajistil investici 12,5 milionu eur do amsterodamského prodejce elektrokol VanMoof, který měl v té době dvouměsíční čekací listinu na své výrobky. Kola prodávaná v obchodech VanMoof v Amsterodamu, Paříži, Berlíně, New Yorku, Seattlu, San Francisku, Tchaj-peji a Tokiu jsou vybavena technologií proti ukradení. Polohu kola je možné sledovat v aplikaci společnosti a pokud kolo zmizí, firemní "lovci kol" slibují, že ho najdou a vrátí. Firma už prodala přes 120.000 svých elektrokol, která vyrábí v Nizozemsku a na Tchaj-wanu. Dva nejnovější modely stojí 1998 eur.

Loni v září investoři v rámci takzvaného crowdfundingu, tedy skupinového financování, poskytli estonskému výrobci elektrokolo Ampler Bikes 2,47 milionu eur. Peníze přišly od 1241 investorů z 29 zemí.