Investigate Europe: Země EU nejméně do roku 2020 vyvážely zbraně do Ruska

Brusel/Praha - Veřejně dostupná data ukazují, že Rusko nejméně do roku 2020 nakupovalo vojenské vybavení ze zemí Evropské unie včetně České republiky, přestože unie v roce 2014 zavedla embargo na export zbraní a souvisejícího materiálu. Ve svém článku to napsal tento týden mezinárodní novinářský tým Investigate Europe (IE). Některé ze zbraní dodaných z EU by podle něj nyní Rusové mohli používat ve válce proti Ukrajině.

Investigativní skupina k závěrům dospěla na základě analýzy databáze speciální pracovní skupiny při Radě pro vývoz konvenčních zbraní (COARM), která shromažďuje údaje z oficiálních registrů o exportu zbraní v 27 zemích unie. Z databáze podle novinářů vyplývá, že v letech 2015 až 2020 vyvezla desítka členských zemí do Ruska výzbroj za 346 milionů eur (8,6 miliardy Kč). Velkou většinu tohoto součtu podle IE tvořil export z Francie a Německa, ovšem zahrnuje i dodávky z Česka a Slovenska.

"Francie, Německo, Itálie, Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Finsko, Slovensko a Španělsko v různém rozsahu prodávaly vojenské vybavení Rusku. Naše investigace ukazuje, že výraz 'vojenské vybavení' je široký a může zahrnovat rakety, bomby, torpéda, pušky, pozemní vozidla a lodě," píše se v článku. Český průmysl podle něj v letech 2015 až 2019 dodával Rusům letouny, včetně těch bezpilotních, nebo letecké komponenty.

EU přitom v roce 2014 ve reakci na ruskou anexi Krymu a konflikt s Ruskem podporovanými silami na východě Ukrajiny zavedla embargo na vývoz vojenského materiálu do Ruska. Rada Evropské unie se tehdy rozhodla zakázat unijním subjektům "přímý nebo nepřímý prodej, dodávky, přesuny nebo export zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu" do Ruska.

Pracovní skupina COARM na dotaz IE uvedla, že data o vývozu v uplynulých letech "by měla spadat" pod výjimku, která umožňuje zemím EU export vojenského vybavení na základě smluv uzavřených před 1. srpnem 2014 "nebo doplňkových kontraktů potřebných pro naplnění takových kontraktů". Za dodržování embarga jsou zodpovědné jednotlivé členské státy, dodala organizace.