Interval pro podání druhé dávky vakcíny Moderna se zkrátí, u Pfizeru zůstane

Praha - Druhou dávku vakcíny Moderna bude možné podat 25 až 35 dní po první dávce, dosud to bylo 38 až 42 dní. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). U očkovací látky Pfizer/BioNTech, kterou dostaly více než tři čtvrtiny očkovaných, zatím změna nebude.

Vakcíny Moderna bylo podáno asi 535.000 dávek, tedy zhruba devět procent. "Je to vakcína, která dneska je určená primárně pro praktiky, tam to z hlediska organizačního nezpůsobí žádné problémy," uvedl Vojtěch. Zhruba od poloviny května směřují všechny dodávky vakcíny Moderna do ordinací praktických lékařů kromě těch, které je třeba jinde podat jako druhou dávku.

U vakcíny Pfizer/BioNTech, která se podává zejména ve velkokapacitních očkovacích centrech, zůstává doba pro podání druhé dávky stejná, podle Vojtěcha z organizačních důvodů. "Ale pokud dávek bude dostatek do budoucna, tak i zde můžeme zkrácení učinit v souladu s tím, co navrhují odborníci," dodal.

Minulý týden zkrácení intervalu doporučoval epidemiolog Petr Smejkal, který je členem Rady vlády pro zdravotní rizika a vede Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES).

Do konce března byly intervaly mezi dávkami vakcín od těchto výrobců nižší. Do té doby se očkovalo Pfizerem po 21 dnech a Modernou po 28 dnech. U látky AstraZeneca zůstalo podání druhého termínu po 90 dnech.