InterSucho: Podzim bude teplotně i srážkově průměrný

Brno - Díky srážkám, které se v České republice začaly objevovat už ve středu, nehrozí v následujících deseti dnech snížení půdní vlhkosti prakticky nikde v zemi. Nyní jsou náznaky sucha pouze na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje a v severozápadních Čechách. Pršet bude i v dalších dnech. Podzim bude teplotně i srážkově průměrný, vyplývá z webu projektu InterSucho.

Nejvíce srážek spadlo v uplynulém týdnu v Čechách, a to často mezi 40 až 60 milimetry za týden. Vědci ale zaznamenali i místa s úhrnem okolo 100 milimetrů. Na Moravě spadlo do 30 milimetrů za týden s výjimkou severovýchodu, kdy byly zaznamenány úhrny i okolo 70 milimetrů. Týden od 20. do 27. října ještě patřil do takzvaného babího léta, kdy se teploty vyšplhaly až k 25 stupňům Celsia.

Tento týden vystřídají chladný začátek teploty přesahující 15 stupňů Celsia. Nejtepleji, 20 stupňů, má být v sobotu, bude ale pršet. Pak se o více než pět stupňů ochladí, noční teploty nepřesáhnou deset stupňů.

Ze střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 14. října, vyplývá, že od počátku příštího týdne může opět pršet častěji.

Podle dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu budou teploty v následujícím měsíci průměrné až slabě nadprůměrné. Klesat budou postupně.

Letošní deficit nasycení půdy v severozápadních Čechách a ve středu Čech přetrvá s velkou pravděpodobností do února 2021. Míru sucha vědci určují jako aktuální poměr nasycenosti půdy vodou do jednoho metru v poměru k průměrné nasycenosti v letech 1961 až 2010. Intersucho je projekt Ústavu výzkumu globální změny CzechGlobe, Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu.