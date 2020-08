Inter porazil Bergamo 2:0 a skončil druhý

Řím - Fotbalisté Interu Milán zvítězili v závěrečném 38. kole italské ligy v přímém souboji o druhé místo v Bergamu 2:0 a co do umístění se jim povedl nejlepší výsledek od rovněž vicemistrovské sezony 2010/11. Navzdory prohře skončila Atalanta stejně jako loni třetí, protože Lazio Řím podlehlo Neapoli 1:3. Stejným poměrem prohrál mistrovský Juventus Turín s AS Řím. Ciro Immobile z Lazia dal 36. gól v sezoně a velmi pravděpodobně si zajistil Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských lig.

V Bergamu se utkalo nejofenzivnější mužstvo soutěže (Atalanta) s nejlepší obranou ročníku (Inter). Hosté odstartovali skvěle a už po necelé minutě otevřel Danilo D'Ambrosio skóre. Ve 20. minutě zvýšil střelou zpoza vápna Ashley Young. Bergamu nakonec k dosažení 100 branek scházely dva zásahy.

Lazio nenavázalo na předchozí tři výhry. V Neapoli prohrávalo, ale ve 22. minutě srovnal Immobile. Díky 36. gólu v ligové sezoně vyrovnal rekord Serie A, stejný počet branek před ním nastřílel jen Gonzalo Higuaín v dresu Neapole v ročníku 2015/16.

Immobile se téměř s jistotou stane nejlepším střelcem sezony, jelikož na Francesca Caputa, kterého se Sassuolem čeká poslední duel ročníku v neděli, má náskok 15 branek. Druhý nejlepší střelec Serie A Cristiano Ronaldo z Juventusu dal o pět gólů méně než Immobile, který získá i evropskou Zlatou kopačku. O výhře Neapole rozhodli po přestávce Lorenzo Insigne z penalty a Matteo Politano.

Juventus se musel obejít bez Ronalda, kterého trenér Maurizio Sarri před restartem Ligy mistrů nechal odpočívat. "Stará dáma" vedla od páté minuty zásluhou Higuaína, ale římský tým do konce poločasu obrátil stav.

Definitivní pojistku výhře hostů dal po pauze druhým gólem večera Diego Perotti, ten první zaznamenal z pokutového kopu. Juventus prohrál potřetí z posledních čtyř kol a devátý titul za sebou nakonec získal rozdílem bodu.

AC Milán zdolal Cagliari 3:0. Švédský útočník Zlatan Ibrahimovic sice za stavu 1:0 neproměnil na konci poločasu penaltu, ale ve druhé půli se prosadil výstavní střelou pod břevno. V 38 letech a 302 dnech se stal nejstarším hráčem v historii soutěže, kterému se povedlo nastřílet v sezoně deset gólů. Ibrahimovic se přitom na San Siro vrátil až na konci prosince z Los Angeles Galaxy. Na deset branek potřeboval 18 zápasů.

Brescia se s působením v italské lize rozloučila remízou 1:1 se Sampdorií Janov. Za sestupující Bresciu odehráli celý zápas český obránce Aleš Matějů i záložník Jaromír Zmrhal, za hosty nastoupil od 68. minuty středopolař Jakub Jankto.

Sampdoria mohla jít do vedení v 27. minutě, jenže Fabio Quagliarella neproměnil pokutový kop. Janovský celek se dočkal na konci poločasu, kdy se prosadil Mehdi Léris.

Čtyři minuty po změně stran srovnal z penalty Ernesto Torregrossa. Hosté dohrávali nastavený čas v deseti, jelikož Kristoffer Askildsen dostal druhou žlutou kartu. Oba týmy v lize nevyhrály počtvrté za sebou.

Italská fotbalová liga - 38. kolo:

Brescia - Sampdoria Janov 1:1 (49. Torregrossa z pen. - 41. Léris), AC Milán - Cagliari 3:0 (10. vlastní Klavan, 55. Ibrahimovic, 57. Castillejo), Bergamo - Inter Milán 0:2 (1. D'Ambrosio, 20. Young), Juventus Turín - AS Řím 1:3 (5. Higuaín - 44. z pen. a 52. Perotti, 23. Kalinič), Neapol - Lazio Řím 3:1 (9. Ruiz, 54. Insigne z pen., 90.+2 Politano - 22. Immobile).

Tabulka:

1. Juventus Turín 38 26 5 7 76:43 83 2. Inter Milán 38 24 10 4 81:36 82 3. Bergamo 38 23 9 6 98:48 78 4. Lazio Řím 38 24 6 8 79:42 78 5. AS Řím 38 21 7 10 77:51 70 6. AC Milán 38 19 9 10 63:46 66 7. Neapol 38 18 8 12 61:50 62 8. Sassuolo 37 14 9 14 69:62 51 9. Hellas Verona 37 12 13 12 47:48 49 10. Fiorentina 37 11 13 13 48:47 46 11. Parma 37 13 7 17 52:54 46 12. Boloňa 37 12 10 15 51:64 46 13. Cagliari 38 11 12 15 52:56 45 14. Udine 37 11 9 17 36:51 42 15. Sampdoria Janov 38 12 6 20 48:65 42 16. FC Turín 37 11 6 20 45:67 39 17. FC Janov 37 9 9 19 44:73 36 18. Lecce 37 9 8 20 49:81 35 19. Brescia 38 6 7 25 35:79 25 20. Spal Ferrara 37 5 5 27 26:74 20