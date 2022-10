Inter hostí v Lize mistrů Barcelonu, Leverkusen s dvěma Čechy hraje v Portu

Praha - Po třítýdenní pauze se třetím kolem skupinové fáze opět rozeběhne fotbalová Liga mistrů. Šlágrem úterního programu je souboj mezi Interem Milán a Barcelonou v "plzeňské" skupině C. Leverkusen s českými reprezentanty Patrikem Schickem a Adamem Hložkem bude chtít na hřišti Porta ve skupině B navázat na výhru z minulého kola.

Inter se v úvodu sezony trápí a po domácí porážce 1:2 s AS Řím je v Serii A až devátý. Úřadující italští vicemistři prohráli čtyři z posledních šesti soutěžních utkání, trenér Simone Inzaghi si ale žádný zvláštní tlak na svou pozici nepřipouští.

"V téhle práci jste v ohrožení každý zápas, každý týden," konstatoval Inzaghi po porážce s AS Řím. "Nehráli jsme špatně, klidně jsme mohli zvítězit. Tým pracuje naplno, nicméně musíme ještě přidat. Všichni, já na prvním místě," řekl šestačtyřicetiletý kouč, jenž nadále nemůže počítat se zraněným kanonýrem Romeluem Lukakuem.

Barcelona přišla během reprezentačního okna hned o několik zraněných hráčů včetně klíčového záložníka Frenkieho de Jonga. Přesto Katalánci zvládli sobotní duel na Mallorce (1:0) a posunuli se do čela španělské ligy o skóre před Real Madrid. Kouč Xavi v úvodních 18 venkovních zápasech La Ligy neprohrál, což je nový trenérský rekord.

"Máme za sebou těžké zápasy venku, přesto se nám daří vyhrávat. Je to potvrzení, že jsme na správné cestě, zároveň to ale na začátku sezony stále nic neznamená," upozornil Xavi. Jeho tým je oproti Interu ve skvělé formě, přesto má v tabulce skupiny C stejně jako "Nerazzurri" tři body. Před třemi týdny připravil Kataláncům jedinou porážku v sezoně Bayern (0:2), jenž přivítá v tomto kole plzeňskou Viktorii.

Bavorský velkoklub v pátek deklasoval 4:0 Leverkusen, který je v domácí soutěži nadále na sestupové příčce. Trenér Gerardo Seoane věří, že jeho tým podá v Portu výrazně lepší výkon. "S Bayernem jsme brzy inkasovali, to je to nejhorší, co se proti takovému týmu může stát. Nehráli jsme ani dost agresivně, to musíme v dalším utkání změnit," uvedl švýcarský kouč.

Leverkusen může povzbudit alespoň poslední výhra 2:0 nad Atléticem Madrid, u které byli v základní sestavě i Schick s Hložkem. Porto je zatím bez bodu.

Ve skupině A bude rozjetá Neapol hájit stoprocentní bilanci na hřišti Ajaxu Amsterodam, který nevyhrál tři soutěžní duely za sebou. Nepřesvědčivou formu se bude snažit zvrátit i Liverpool v ostrovním derby s outsiderem skupiny Rangers.

Skupina D nabídne utkání Frankfurt - Tottenham a Marseille - Sporting Lisabon. Francouzský celek bude bojovat o první body proti lídrovi tabulky před prázdnými tribunami. UEFA potrestala Marseille za výtržnosti fanoušků během zápasu s Frankfurtem.

Úterní program:

18:45 Olympique Marseille - Sporting Lisabon, Bayern Mnichov - Viktoria Plzeň,

21:00 Liverpool - FC Rangers, Ajax Amsterodam - Neapol, FC Porto - Bayer Leverkusen, FC Bruggy - Atlético Madrid, Inter Milán - FC Barcelona, Eintracht Frankfurt - Tottenham.