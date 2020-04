Instituty: Německá ekonomika může letos klesnout o 4,2 procenta

Mnichov (Německo) - Krize způsobená koronavirem vyvolá v Německu hlubokou hospodářskou recesi, hrubý domácí produkt (HDP) se může snížit o 4,2 procenta. Ve společné zprávě to dnes uvedly přední hospodářské instituty v Německu. Dopady zanechá pandemie i na trhu práce. Na vrcholu krize by se míra nezaměstnanosti mohla vyšplhat na 5,9 procenta, bez práce by tak zůstalo 2,4 milionu lidí. V březnu činila míra nezaměstnanosti bez sezonního přepočtu 5,1 procenta.

V prvním čtvrtletí by měl HDP ve srovnání s předchozím kvartálem klesnout o 1,9 procenta, očekávají instituty. Ve druhém čtvrtletí ekonomika podle jejich odhadu kvůli dalekosáhlému utlumení hospodářských aktivit vykáže propad o 9,8 procenta. To by v Německu představovalo nejhlubší čtvrtletní pokles od roku 1970, kdy se údaj začal zveřejňovat, a zároveň více než dvojnásobný pokles proti prvnímu čtvrtletí roku 2009, kdy udeřila finanční krize.

Na příští rok instituty předpovídají oživení a růst ekonomiky o 5,8 procenta. Podle jejich zprávy by se situace mohla zlepšit už ve druhé polovině roku. Ekonomika by tak ve srovnání s předchozími kvartály mohla vykázat ve třetím čtvrtletí růst o 8,5 procenta, ve čtvrtém pak o 3,1 procenta.