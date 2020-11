Inspekce: Základní školy nevyužívají návody k výuce na dálku

Praha - Základní školy podle České školní inspekce nedostatečně využívají návody k výuce na dálku, které pro ně připravilo ministerstvo školství a další instituce. Ačkoli se digitální dovednosti učitelů proti jaru zlepšily, značný podíl jich při distančním vzdělávání neomezil obsah učiva, jak jim to ministerstvo doporučilo. Školy jsou podle inspekce pod tlakem i kvůli jednotným přijímacím zkouškám na maturitní obory. Podle inspekce by se proto mělo vyjasnit požadované učivo a zvážit, ve kterých středních školách je nutné konat centrální přijímací testy. Inspekce to uvedla ve své aktuální tematické zprávě.

Podle jejích závěrů se sice zhruba polovina učitelů na jaře zlepšila ve svých digitálních dovednostech, negativní je ale to, že zhruba pětina jich pracovala s dětmi na dálku v rozsahu běžného rozvrhu. Podle inspektorů je to neefektivní a dlouhodobě neudržitelné. Čtvrtina pedagogů probírala navíc převážně nové učivo a zhruba dvě pětiny věnovaly nové látce až polovinu času. Jen kolem 27 procent uvedlo, že část učiva zjednodušili nebo vypustili. Značný podíl učitelů podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse nechystal žádné změny ani do budoucna.

Náměstek upozornil, že redukci učiva doporučovaly školám ministerstvo školství, inspekce i další instituce již na jaře. Nyní mají k dispozici také různé návody pro postup při výuce na dálku. Například ve čtyřiadvacetistránkovém materiálu z konce září ministerstvo učitelům doporučilo kombinovat videokonference, e-maily, úkoly z učebnic a samostudium. Mladším školákům podle něj stačí na videokonferencích hodina denně, starším žákům tři hodiny za sebou. Přesto podle Andryse řada škol vyžaduje od dětí účast na videokonferencích každý den celé dopoledne i část odpoledne.

Ke snížení tlaku na vyučující, žáky a rodiče by se podle inspekce mělo co nejrychleji upřesnit učivo, které by měli žáci znát kromě jiného i k přijímacím zkouškám na střední školy. Vzdělávací programy nyní stanovují jen takzvané výstupy, tedy co mají žáci umět na konci některých ročníků. Přesná látka pro jednotlivé ročníky, jako dříve v osnovách, dána není. O potřebě změn v programech se mluví několik let. Podle odborníků jsou předimenzované a řada škol s nimi neumí dobře pracovat. Podle Andryse o tom nyní inspekce jedná s ministerstvem školství.

Zvážit by se podle inspektorů mělo i to, zda nenechat centrální přijímací zkoušky na střední školy v aktuálním školním roce povinné jen ve školách s převisem uchazečů. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v úterý řekl, že úřad možné úpravy přijímacích i maturitních zkoušek zvažuje. Scénáře, jak by mohly na jaře vypadat, by podle něj měly být hotové zřejmě tento měsíc.

Závěry inspekce vyplývají z průzkumu, který udělala v září a v první polovině října v 66 základních školách po celé ČR. Zjišťovala v něm zkušenosti žáků a učitelů s jarní výukou na dálku a jejich připravenost na další distanční vzdělávání. Na jaře byly školy kvůli epidemii covidu-19 zavřené od 11. března a do konce června se už úplně neotevřely. Všichni žáci se učí z domova opět od 14. října. V ČR je zhruba 4200 základních škol.