InsolCentrum: V ČR bylo loni podáno nejméně insolvenčních návrhů od roku 2011

Praha - V loňském roce bylo v ČR podle předběžných dat podáno 21.375 insolvenčních návrhů, což je o 14 procent méně než předloni a zároveň nejnižší počet od roku 2011. Vyplývá to z analýzy, kterou dnes na kulatém stolu na téma hrozby insolvencí občanů ČR zveřejnila analytická společnost InsolCentrum. Údaje zahrnují jak fyzické osoby, tak živnostníky a firmy.

"Válečný konflikt na Ukrajině přinesl nejenom české, ale i evropské ekonomice problémy, které si vyžádaly masivní státní podpory směřující jak podnikatelům, tak i přímo občanům. S velkou mírou pravděpodobnosti lze v následujících letech očekávat nárůst počtů insolvencí občanů i firem," uvedla jednatelka společnosti Jarmila Veselá.

Zkušenosti z minulé finanční krize podle ní ukázaly, že počty insolvenčních řízení stoupají postupně. Vrchol počtů insolvencí firem byl dosažen v roce 2012, tj. teprve čtvrtý rok od začátku krize v roce 2008, dodala.

Počet povolených oddlužení se loni podle firmy meziročně rovněž významně snížil, a to o 16 procent na 19.650. Jde o nejnižší počet povolených oddlužení od roku 2013. Nárůst počtu oddlužení pravděpodobně závisí na podobě novely insolvenčního zákona a na vývoji očekávané recese české ekonomiky, upozornila Veselá.

Počet prohlášených konkurzů občanů klesl o 29 procenta na 176. Nízké absolutní počty konkurzů občanů ovlivňuje skutečnost, že jejich insolvence je řešena převážně v oddlužení. Prohlášených konkurzů živnostníků ubylo o 23 procent na 152. Také insolvence živnostníků se jako u občanů řeší zejména v rámci oddlužení.

Počet prohlášených konkurzů firem se nepatrně snížil proti roku 2021, a to o čtyři procenta na 696. Konkurzy firem se pohybují v obdobné výši jako před krizí způsobenou pandemií covid-19. "Při paralele s minulou finanční krizí by měly stoupnout v časovém odstupu čtyř let od nástupu krize," podotkla Veselá.

Povolených reorganizací přibylo proti roku předloňskému roku o 12 případů na 23. Je to třetí nejvyšší počet od roku 2008. Podle Veselé jde o signál, že se firmy snaží řešit své ekonomické problémy způsobené covidovou krizí.

Počet takzvaných moratorií se v předcovidovém období pohyboval mezi dvěma až 18 ročně, tudíž sedm moratorií za rok 2022 je standardní situací nenaznačující přicházející krizi, poznamenala Veselá.