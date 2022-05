Inkasní agentura: Samoživitelé si půjčují peníze na živobytí, nemají na splácení

Praha - V důsledku prudce rostoucích nákladů nejsou mnozí samoživitelé schopni ze svých příjmů pokrýt ani základní životní potřeby. Vyplývá to ze statistiky inkasní agentury M.B.A. Finance, podle které mezi neplatiči krátkodobých půjček výrazně roste počet zejména samoživitelek. Ty si musí si na chod domácnosti půjčovat peníze, které nesplácejí, a dostávají se tak do dluhové spirály. M.B.A. Finance patří mezi největší firmy, která zajišťují mimosoudní inkaso pohledávek pro významné finanční instituce.

Samoživitelé, kterým jejich bývalí partneři neplatí na děti, mohou požádat stát o zálohové výživné od státu, ale pro mnohé je podle M.B.A Finance to složité. Nejvíce kritizují podmínku podání trestního oznámení pro neplacení alimentů a také zmiňují obavy z možného snížení ostatních dávek. "Mám se svým bývalým manželem neustálé potíže, a když ho zažaluji, bude to ještě horší. Oficiálně má jen nízký příjem a je to na naší dohodě, co mi na kluky měsíčně dá,“ uvedla samoživitelka, která si kvůli nízkému příjmu vzala malou půjčku a nemá ji z čeho splácet.

Podle statistiky M.B.A. Finance meziročně stoupl počet samoživitelů dlužících za finanční produkty o 45 procent.

Rezignaci na splnění podmínky vedení exekuce proti dlužníkovi alimentů uvádí velká část osamocených rodičů. Podle údajů Exekutorské komory je neúspěšně vymáháno deset miliard korun nezaplaceného výživného.

"Většina notorických neplatičů výživného je předlužená a zpravidla neplatí opakovaně. Nemají trvalé bydliště, čelí vícečetným exekucím, když pracují, tak 'načerno' a nemají majetek, který by bylo možné postihnout. Úspěšnost vymožení jejich dluhů se pohybuje pod deseti procenty,“ uvedl provozní ředitel M.B.A. Finance Jakub Zetek k důvodům, proč exekuce na nezodpovědné rodiče nezabírá.

Nejúčinnějším nástrojem je podle něj komunikace vedená tak, aby byl neplatící rodič vystaven sadě negativních i pozitivních tlaků, protože většinou jde o řešení hlubšího sociálního a psychologického problému. Jako účinnou sankci hodnotí zadržení řidičského průkazu. Je prý ale nesystémová, protože od roku 2014, kdy je v platnosti, bylo zabaveno jen něco přes 9000 řidičských oprávnění.

"Stát by mohl legislativně posílit vymahatelnost, a například zákonem umožnit postoupení pohledávky výživného, což je v okolních západních zemích možné," upozornil. Samoživitelé by se tak nemuseli pouštět do zdlouhavého a finančně náročného boje o výživné. Zákon by měl podle něj stanovit minimální nominální hodnotu odkoupené pohledávky a určoval by i okruh subjektů, které jsou odborně způsobilé pohledávku odkoupit. Ty by na sebe převzaly riziko nedobytné pohledávky, bez nároku na ručení za trvání pohledávky od samoživitele, který u jiných typů pohledávek zákon zajišťuje, dodal.