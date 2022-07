Inkasní agentura: Dlužníci raději čelí exekuci, než aby šli do insolvence

Praha - Jen málo dlužníků, kterým hrozí exekuce, zkusí zažádat o insolvenci. Vyplývá to z dat inkasní agentury M.B.A. Finance. Insolvence by přitom pro ně byla vhodnější, tvrdí společnost. Podle statistik je v exekuci v Česku téměř 700.000 lidí, zatímco v insolvenci je 78.000 občanů.

Dlužníci podle provozního ředitele M.B.A Finance Jakuba Zetka argumentují, že by museli jít k soudu a vyřídit spoustu pro ně nedosažitelného papírování. "Zajistit si a přiznat potřebnou výši příjmů a po dobu pěti let žít pod dozorem insolvenčního správce. S rizikem, že jim nakonec soud nemusí oddlužení uznat," uvedl.

"Jsou to lidé, kteří se s dluhy potýkají dlouhodobě a naučili se s nimi žít. Pokud jejich dluhy dojdou až do fáze exekuce, raději v ní setrvají, než by se pokusili požádat soud o oddlužení. Jsou rezignovaní a bojí se neznámého," popsal Zetek.

Tito dlužníci se podle něj spoléhají na to, že pokud budou exekutorům unikat dostatečně dlouhou dobu, exekuce se pro nevymahatelnost zastaví. Řada z nich také ví, že u takzvaných nepřednostních pohledávek se v exekuci sráží pouze jedna třetina z čisté mzdy nad nezabavitelné minimum. V případě insolvence se sráží vždy dvě třetiny, uvedl.

"Dluhy za půjčky, energie, pojistky nebo telekomunikace jsou takzvané nepřednostní pohledávky, a oni vědí, že budou splácet méně v exekuci než v insolvenci. Navíc nepravidelně, podle toho, jak je exekutor úspěšný," řekl Zetek. Podle něj se dlužníci často pohybují v šedé ekonomické zóně, což by v insolvenci znamenalo neplnění podmínek a její zastavení. Dokonce nezohledňují ani výhodu, že dluhům v insolvenci nenarůstají úroky, uvedl.

Po pěti letech letech v insolvenci by přitom podle něj dlužníci mohli začít s čistým štítem. "V exekuci mohou zůstat štvanci svých dluhů i do konce života. Pokud jim novela exekučního řádu nevymahatelné exekuce ukončí, u řady notorických neplatičů je pravděpodobné, že budou čelit dalším," uzavřel Zetek.

V exekuci musí dlužníci zaplatit 100 procent dluhů, včetně příslušenství, které se stále zvyšuje o penále. Návrhem insolvence přebírá iniciativu dlužník, a jejím zahájením ukončí všechny ostatní formy vymáhání vůči němu vedené. Věřitelé nepřihlášení do insolvenčního řízení již pak nemají na vymáhání nárok.

O návrhu exekuce rozhodují věřitelé a mohou je podávat libovolně v čase i místě. V insolvenci se splácí nejprve jistina a dluhy již nenarůstají o penále, které se platí nakonec. U exekuce je to naopak, takže dlužník při nedostatečných splátkách bude platit jen úroky a jistinu nesplatí. V exekuci tak mohou zůstat v dluzích do konce života.