Iniciativě, která chce urychlit očkování, se přihlásilo přes 500 lékařů

Praha - Na výzvu iniciativy Lékaři pomáhají Česku se přihlásilo od jejího zveřejnění v úterý dopoledne více než 500 lékařů. Zapojit se chce také 68 zdravotních sester a více než 200 dobrovolníků. Iniciativa, která si dala za cíl urychlit očkování třetími dávkami vakcíny proti covidu-19, to dnes uvedla na twitteru. V úterý ji podpořili na společné tiskové konferenci designovaný premiér Petr Fiala (ODS) a premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Celkově je ambulantních lékařů přes 33.000, očkuje zatím asi 3300 ordinací praktických lékařů.

Iniciativa, za kterou stojí zejména ambulantní stomatologové, chce kapacity očkovacích center doplnit možností nechat se očkovat ve vyhrazenou dobu v kterékoliv ordinaci zapojeného lékaře. Podle schématu, které představili, by měla vzniknout interaktivní mapa. Kvůli objednávání vakcíny by se lidé museli hlásit ordinacím předem. Další možností pro lékaře je pomoc přímo v očkovacím centru nemocnice.

V Česku je zhruba 6800 praktických lékařů pro dospělé a 4800 pro děti a dorost. Podle dat ministerstva očkuje jen asi 3360 ordinací. Zubních lékařů je asi 7500, gynekologů kolem 1600 a dalších ambulantních specialistů asi 12.700. Zájem o očkování v posledních týdnech roste. Největší zájem bývá v pátek, minulý týden si pro vakcínu přišlo přes 70.000 lidí. Z nich téměř polovina dostala posilující dávku. V úterý jich bylo podáno nejvíc od zahájení přeočkování, téměř 47.000.

Pět měsíců po dokončeném očkování je asi 3,7 milionu lidí, podle průzkumů má zájem o posilující dávku asi 70 procent z nich. Posilující dávku dosud dostalo přibližně 875.000 lidí, z nich přes 650.000 jen za listopad. Pokud by se podařilo za týden očkovat posilující dávkou milion lidí, členové iniciativy odhadují, že se sníží počty očkovaných, kteří by se dostali do nemocnic, na polovinu. Každý den by tak hospitalizaci potřebovalo asi o sto lidí méně a příjmy na JIP by se snížily o 15 osob.

"V této chvíli máme jak vakcíny, tak IT nástroje, které umožňují náš ambiciózní plán splnit. Chybí nám lékaři, kteří by vytvořili nové a posílili existující očkovací místa a mobilní týmy," uvedla iniciativa. Na rozdíl od zahájení očkování, které chrání plně až dva týdny po druhé dávce, tedy 35 dní po první vakcíně, ochrana posilující dávky se projeví už za týden.

Lékaři zároveň na úterní tiskové konferenci uvedli, že současný nápor na nemocnice očkování už nezmírní, protože lidé, kteří přijdou do nemocnic v příštích dvou týdnech, už jsou většinou nakažení, ale uleví jim v lednu, únoru a březnu. Aktuálně hospitalizovaných je zhruba 6500 lidí, z nich téměř 1100 na JIP. V nejhorší vlně epidemie v polovině března to bylo přes 9500 pacientů celkem a přes 2000 v intenzivní péči.

V Česku vznikly petice pro i proti povinnému očkování proti covidu-19, podepsaly je desetitisíce lidí. Vyplývá to z informací o peticích, které lze podepsat na internetu. V jedné z nich, nazvané Deklarace lékařů, označují její autoři přístup státu k neočkovaným za omezování svobody a nátlak vůči skupině osob. K dnešním 14:00 ji podepsalo zhruba 770 lékařů a dalších zhruba 18.000 lidí. Podle webu Manipulátoři.cz ji podporují dezinformační weby.

V polovině listopadu se objevila také první petice na podporu povinného očkování. Její autor, mikrobiolog Petr Šebo se domnívá, že menšinová skupina odmítačů očkování blokuje návrat k normálnímu životu pro všechny ostatní. "Neočkovaní pacienti plnící nemocnice a jednotky intenzivní péče odčerpávají obrovské sumy ze solidárního zdravotního pojištění. Blokují zdravotnické kapacity potřebné pro poskytování péče jiným nemocným. Oddalují nutné operace trpících pacientů. Vyčerpávají zdravotnické kapacity a ohrožují jiné pacienty, chronicky nemocné a staré," uvedl. Jeho petici podepsalo přes 5800 lidí.

Ministerstvo zdravotnictví vedené končícím ministrem Adamem Vojtěchem (ANO) navrhuje, aby očkování bylo povinné pro vybrané profese a lidi nad 60 let, které covid-19 více ohrožuje. Nová vláda koalic Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a PirSTAN zatím jednotné stanovisko k povinnému očkování neřekla. Kandidát na ministra Vlastimil Válek (TOP 09) ho spíše odmítá.