Iniciativa vyzvala vládu ke spuštění přesunu afghánských spolupracovníků armády

Praha - Veteráni, vojáci, organizace prosazující ochranu lidských práv a řada osobností veřejného života vyzvali dnes otevřeným dopisem vládu, aby neprodleně spustila program na přesun afghánských spolupracovníků české armády z Afghánistánu. Iniciativa nazvaná Zachraňte tlumočníky to dnes uvedla v tiskové zprávě. Kabinet projednávání materiálu v pondělí přerušil, podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) by se k němu měl po zapracování připomínek vrátit na příštím zasedání.

Signatáři dopisu upozorňují na to, že bezpečnostní situace v Afghánistánu se v souvislosti s odchodem spojeneckých vojsk rychle zhoršuje. "Hnutí Tálibán nabývá na moci a obsazuje stále větší území. Afghánští tlumočníci a další spolupracovníci české mise a jejich rodiny jsou v přímém ohrožení života z důvodu spolupráce s Armádou ČR," stojí v dopisu.

Iniciativa uvádí, že celá řada spolupracovníků české armády se obrací na veteránské i lidskoprávní organizace v ČR se žádostí o pomoc kvůli obavám o vlastní život a své rodiny. "Jsme přesvědčení, že je povinností ČR dostát svým lidskoprávním a bezpečnostním závazkům a nabídnout afghánským spolupracovníkům a jejich rodinám, kteří několik let poskytovali našim vojákům a civilním pracovníkům neocenitelné služby, bezpečné útočiště před pronásledováním," napsali autoři dopisu.

Za jediné řešení pokládají neprodlené spuštění transparentního přesidlovacího programu. Doplnili, že Česko s podobnou situací má zkušenosti a disponuje nástroji, jak záležitost efektivně řešit. "Jedná se o zásadní věc, která nesnese odkladu, neboť později již nemusí být tito lidé naživu," stojí v dopisu. Organizace jsou připravené poskytnout příchozím své služby a na celém programu se na území ČR aktivně podílet.

Otevřený dopis směřovaný vládě, poslancům a senátorům podepsali mimo jiné bývalý vysoký představitel NATO a české armády Petr Pavel, bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), někdejší mluvčí Charty 77 Dana Němcová, biskup Václav Malý, rabín Karol Sidon či herci Iva Janžurová, Jiří Suchý a Ondřej Vetchý. Připojili se rovněž vojáci, veteráni a organizace podporující veterány a cizince či Amnesty International.

Kabinet se programem zabýval v pondělí, Metnar dostal za úkol do příštího zasedání zapracovat připomínky. Ministři s ohledem na tajnou povahu materiál odmítají blíže komentovat. Podle Respektu se má plán týkat nejčastěji tlumočníků, dohromady s rodinami zhruba 50 až 60 lidí. Úterní Právo hovořilo o 30 Afgháncích a jejich rodinách. Podle listu většinou nestojí o azyl v ČR, ale preferují jiné země s větší afghánskou komunitou. Česko zvažuje, že by jim tak místo azylu mohlo nabídnout finanční dar, případně diplomatickou pomoc při přestěhování do jiné země, napsal deník.

Pomoc afgánským spolupracovníkům armády by měla probrat vláda na příštím jednání

Na příštím zasedání vlády by se měli ministři zabývat programem pomoci afghánským spolupracovníkům českých vojáků v Afghánistánu. Podle úřadu vlády se kabinet tento týden mimořádně sejde v pátek, v dalších dvou týdnech by měl mít tzv. vládní prázdniny. Ministři projednávali materiál v pondělí, ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) v úterý v České televizi řekl, že ho dostal od kabinetu k přepracování a předloží ho na nejbližším jednání. Místní lidé, kteří v Afghánistánu spolupracovali se zahraničními silami, se po odchodu spojeneckých vojáků ze země obávají o život kvůli postupujícímu hnutí Tálibán.

Poslední čeští vojáci se z mise v Afghánistánu vrátili na konci června. Odchod ze země Severoatlantická aliance (NATO) oznámila v dubnu, konečným termínem je 11. září. Spojené státy se chystají zemi opustit do konce srpna. Americký prezident Joe Biden v té souvislosti schválil až 100 milionů dolarů (2,56 miliardy korun) na "neočekávané a naléhavé" potřeby a evakuaci Afghánců, kteří ve své zemi spolupracovali s armádou USA a hrozí jim za to odveta ze strany radikálního hnutí Tálibán, informovala agentura Reuters. Americké úřady evidují na 18.000 žádostí o víza.

Česko si svých spolupracovníků velmi váží a pomůže jim stejně jako v minulosti, zdůraznil Metnar. "Chceme jim pomoci nejen finančně, ale v případě, že bude zájem, ten program nevylučuje ani azyl," řekl v pořadu ČT Události komentáře. Program je podle něj připravený a kabinet se jím zabýval v pondělí. "Doladíme připomínky a formální náležitosti a na příští vládě se k tomu vrátíme," řekl Metnar s tím, že termín záleží na tom, na kdy svolá jednání premiér Andrej Babiš (ANO).

Babiš dnes oznámil, že se kabinet sejde v pátek. Situaci afghánských spolupracovníků českých vojáků odmítl komentovat. "Materiály jsou v režimu, k tomu se nebudu vyjadřovat," řekl novinářům. Metnar se na utajení plánu odkázal také. Odmítl současně, že by Česko pomoc řešilo a nabízelo pozdě. "Je třeba si uvědomit, že je nesrovnatelný poměr, kolik místních používala armáda USA. My spolupracovali s jednotkami spolupracovníků, proto není pozdě," řekl. Česko podle něj situaci po stahování spojeneckých vojsk sleduje.

Web týdeníku Respekt v úterý uvedl, že plán má na poslední chvíli zachránit životy několika desítek Afghánců, nejčastěji tlumočníků. "Do Česka by měli být přemístěni i jejich nejbližší rodinní příslušníci, celkem padesát až šedesát lidí," napsal server. Právo v úterý napsalo, že pomoc se má týkat asi 30 Afghánců a jejich rodin. "Původně chtěla obrana nabídnout Afgháncům azyl. Pravděpodobnější scénář ale je, že jim česká vláda poskytne finanční dar, případně diplomatickou pomoc při přestěhování do jiné země," uvedl list. O azyl v ČR není zájem kvůli menší afghánské komunitě v Česku, doplnil.