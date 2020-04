Iniciativa Na rok zavřeno žádá o jasné informace pro festivaly

Praha - Zástupci firem a agentur, které organizují velké volnočasové projekty, žádají formou otevřeného dopisu vládu o jasné informace ohledně konání letních akcí. Autoři iniciativy s názvem Na rok zavřeno mimo jiné žádají, aby vláda nejpozději do 15. května oznámila, zda bude možné, a případně za jakých podmínek, pořádat v červnu až září venkovní akce s návštěvností tisíců lidí. Upozorňují, že v případě celoročního výpadku tržeb hrozí pořadatelům mnohamilionové ztráty. Iniciativu Na rok zavřeno podepsali zástupci tří desítek velkých akcí, zejména hudebních festivalů.

Iniciativa také obsahuje žádost, aby si představitelé státu či příslušných poradních orgánů nevydávali vzájemně protiřečící stanoviska k letním festivalům, která vyvolávají nejistotu mezi jejich subdodavateli a spolupracovníky. Zmiňují odmítavé stanovisko ke konání festivalů náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly a vyjádření ministra kultury Lubomíra Zaorálka, podle kterého by některé festivaly mohly být povoleny.

"My tato individuální vyjádření ze strany některých představitelů státu považujeme za naprosto nezodpovědné jednání s dalekosáhlými důsledky na naše projekty a naše firmy. Chceme, aby se vláda nejpozději do poloviny května jasně usnesla, co během letních měsíců bude či nebude možné dělat. My se pak podle toho můžeme nějakým způsobem zařídit. Do té doby máme zcela svázané ruce a jen nám vznikají další a další náklady," uvedli promotéři letního putovního festivalu Hrady CZ Michal Šesták a Viktor Souček. "S realizací festivalu stále počítáme v původním termínu od 10. července, dokud nedostaneme od relevantních státních institucí nějaké jiné závazné pokyny," dodali.

Jasný postoj vlády ohledně konání festivalů je podle pořadatelů klíčový, protože již mají nasmlouvané dodávky služeb v rozsahu stovek milionů koruna a nemají v tuto chvíli relevantní právní důvod kontrakty vypovědět z důvodu zásahu vyšší moci. Upozorňují, že z dosud prodaných vstupenek odvedli DPH, zaplatili provize předprodejům, reklamu, zálohy na služby, režijní a mzdové náklady. V možnostech firem tak není vybrané vstupné vrátit. Hrozí tak, že budou čelit množství individuálních či skupinových žalob ze strany zákazníků.

O letní festivaly je každoročně velký zájem. Například Rock for People, který se má uskutečnit 18. až 21. června na letišti v Hradci Králové, je poprvé ve své pětadvacetileté historii vyprodaný. Pořadatelé očekávali návštěvu 30.000 lidí. "Čekáme na vyjádření vlády, k letním festivalům zatím nebylo bohužel vydáno žádné oficiální stanovisko," sdělil ředitel Rock for People Michal Thomes.

Pokud bude rozhodnuto, že se během letní sezóny žádné hromadné akce nesmí uskutečnit, žádají jejich organizátoři mimo jiné o kompenzaci vzniklých nákladů na reklamu, režii a další vynaložené náklady v souvislosti s přípravou projektů. Chtějí i příspěvek na mzdy stálých zaměstnanců ve výši 80 procent mzdových nákladů do konce kalendářního roku v obdobné formě, jako je to v současnosti v průmyslu.

V případě, že by se letní akce nakonec mohly konat, žádají festivaly o zohlednění faktu, že se po dobu nouzových opatření zastavil prodej vstupenek. Navrhují proto dočasné snížení sazby DPH ze vstupenek na deset procent, osvobození od platby místních poplatků ze vstupenek a ubytování do konce roku 2020 a posunutí startu poslední vlny EET k 1. lednu 2021.