Praha - Debaty, přednášky a setkávání s politiky mají podle zástupců iniciativy "Tentokrát budu volit" ("This time I'm voting") zvýšit povědomí o evropské politice před blížícími se volbami do Evropského parlamentu, které jsou naplánované na 24. a 25. května 2019. V Česku byla v posledních evropských volbách druhá nejnižší volební účast v EU, a sice 18,2 procenta. Ještě nižší byla účast mladých lidí do 25 let, pouhých 16,4 procenta.

Na webové stránky "Tentokrát budu volit", které spustil Evropský parlament, se mohou zapojit občané z celé EU. Iniciativa zatím sdružuje více než 84.000 lidí z celé Evropy, z České republiky asi 1300. "Stránka propojuje různé zájmové skupiny, skupiny akademiků, studentů, mladých lidí i lidí starších," řekl dnes na setkání s novináři vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR Jiří Kubíček.

"Každý, kdo se chce zapojit nebo něco sám zorganizovat v místě svého bydliště, tak si na stránce může najít, co se zrovna děje a co může udělat," dodala Kateřina Blažková z kanceláře EP. Výhodou webové stránky je podle ní možnost propojit aktivity různých subjektů, které v Česku jsou, například studentských organizací.

Iniciativa Evropského parlamentu mimo jiné informuje o termínu voleb. Podle zářijových výsledků průzkumu veřejného mínění Eurobarometr zná termín voleb 41 procent evropských občanů. V Česku je číslo srovnatelné. Na rozdíl od 51 procent Evropanů, kteří se o volby do Evropského parlamentu zajímají, má v ČR zájem pouze 22 procent respondentů, což je nejméně z celé unie.

Pavel Ranocha z firmy Kantar TNS, která provádí českou část evropského průzkumu Eurobarometr, za nízkým zájmem českých voličů o volby do EP a evropskou politiku nevidí špatnou informovanost o termínu voleb ani nedůvěru v instituci. Problém je podle něj nízké povědomí o pravomocích parlamentu. "Kampaň by měla být vedena o tom, co parlament dělá, jaké má pravomoci, jakým způsobem může lidem konkrétně pomoci," řekl Ranocha.

Zářijový průzkum veřejného mínění Eurobarometr ukázal, že 62 procent Evropanů věří tomu, že členství jejich země v EU je dobrá věc. Za posledních 25 let to je nejvyšší číslo. Nejpesimističtější ohledně EU jsou Češi - členství v unii považuje za pozitivní jen 39 procent z nich, což je nejméně v celém bloku.

Téměř dvě třetiny (64 procent) Čechů jsou přesto přesvědčeny, že ČR má z EU prospěch. Na celoevropské úrovni je to 68 procent, což je nejlepší výsledek od roku 1983, kdy byl průzkum poprvé zadán. Jako důvody účastníci průzkumu nejčastěji uváděli ekonomické přínosy, nové pracovní příležitosti a bezpečnost.

Stejně jako ostatní Evropané vidí Češi jako nejdůležitější téma předvolební kampaně otázku přistěhovalectví. Zatímco v ostatních zemích patří mezi další klíčová témata boj proti nezaměstnanosti mládeže a hospodářství a růst, pro Čechy jsou prioritou ochrana vnějších hranic a boj s terorismem.