Iniciativa 21 představila petici proti povinnému očkování, chce jednat s Válkem

Praha - Iniciativa 21 představila petici proti povinnému očkování vybraných profesí. Deklarace těchto profesních skupin na internetu, které ale nejsou právně závazné podle petičního zákona, podepsalo přes 80.000 lidí. Řádově tisíce osob z nich uvádějí, že pracují v těchto oborech. Zástupci iniciativy dnes na tiskové konferenci uvedli, že se obávají, že lidé budou kvůli nátlaku na očkování z těchto oblastí odcházet a budou v provozu chybět. Vyzvali proto ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) k jednání o vyhlášce bývalé vlády, která povinnost zavádí od začátku března. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob ČTK sdělil, že ministerstvo chce vyhlášku upravit a se zástupci profesí ještě jednat.

"Jsme proti plošnému povinnému očkování i povinnosti očkovat se podle věku. Chceme vyhlášku změnit," uvedl mluvčí. Nevyloučil, že by konečné stanovisko vlády k budoucnosti vyhlášky mohlo být i dříve než v polovině února.

Petici "za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod" podepsalo do dnešních 13:30 asi 8300 osob. Při podpisu petice lidé musí uvést své jméno, e-mail a město, kde žijí. Vybírají také, z jaké jsou profesní skupiny, které by se povinnost týkala. Podle petičního zákona by byly pro platnost petice ale nutné buď fyzické podpisy na papíře nebo elektronické podpisy. Mezi úvodními signatáři jsou zejména lékaři a právníci, mezi jinými epidemiolog Jiří Beran nebo emeritní přednosta kardiocentra IKEM Jan Pirk.

Beran dnes na tiskové konferenci řekl, že s novými variantami viru nastal posun mezi skupinami lidí, kteří jsou více ohrožení vážným průběhem covidu-19. Za nejzávažnější rizikové faktory považuje obezitu a cukrovku. "Obézní čtyřicátník ale teď neví, že je ohrožená skupina," uvedl. Podle něj by tak očkování mělo být cílené na tyto rizikové. Zástupci iniciativy také uvedli, že nezpochybňují, že těmto lidem může očkování i zachránit život.

Povinnost by se podle dosavadního znění vyhlášky měla týkat armády a aktivních záloh, policie a městských strážníků, hasičů včetně dobrovolných, zdravotníků, studentů medicíny a zdravotnických škol a dalších zaměstnanců zdravotnických zařízení, celníků nebo pracovníků v zařízeních sociálních služeb. Povinné by mělo být očkování podle vyhlášky také pro lidi nad 60 let. Vznikla také petice, která plošné povinné očkování naopak požaduje. Dosud nasbírala asi 6500 podpisů.

Iniciativa se domnívá, že kvůli tlaku na povinné očkování lidé budou dotčené profese opouštět. Zejména zdravotních sester nebo pracovníků v domovech seniorů je už v současné době nedostatek, obsadit se nedaří ani tabulková místa strážníků nebo policistů.

Přesná data o tom, kolik pracovníků je ve které profesi očkovaných, k dispozici nejsou. Podle České lékařské komory, jejíž zástupci s povinným očkováním zdravotníků souhlasí, je očkovaných 88 procent lékařů a 83 procent zdravotních sester, posilující dávku mělo k polovině prosince 58 procent lékařů a 41 procent z nich.

Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo dosud naočkováno 857.000 zdravotníků, 329.000 pracovníků a klientů v sociálních službách, 67.000 zaměstnanců ministerstva obrany a příslušníků armády a 200.000 pracovníků kritické infrastruktury, což jsou kromě integrovaného záchranného systému také například pracovníci v energetice.

Podle dřívějších slov končícího policejního prezidenta Jana Švejdara není očkováno asi 10.000 policistů ze zhruba 40.000 příslušníků. Zástupci armády, hasičů a policistů na tiskové konferenci hájili své rozhodnutí se neočkovat nejčastěji tím, že jsou zdraví, což musí pravidelně prokazovat při fyzických testech, a nejsou obézní, nepatří proto mezi rizikové skupiny. Po odchodu na vlastní žádost by také zřejmě přišli o výsluhy, což nechtějí. Zmiňovali také tlak na povinné očkování, který sílí podle nich už v současné době, proto je pozdě vyhlášku přehodnocovat až v polovině února, což jako termín uvedl ministr zdravotnictví.

Právník z iniciativy Jiří Reichl uvedl, že vyhláška je podle něj právní paskvil a pokud ji ministerstvo nezruší, budou se snažit jejího zneplatnění dosáhnout i soudně. Proti povinnosti se rozhodla podat ústavní stížnost také skupina senátorů. Kardioložka Jana Gandalovičová na tiskové konferenci uvedla, že se obává, že zavedení povinnosti pro tyto věkové skupiny a profese je prvním krokem k plošné povinnosti včetně dětí.