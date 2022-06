Ingebrigtsen ovládl v Oslu míli, těsně mu unikl letitý evropský rekord

Oslo - Jakob Ingebrigsten jako první ze silného norského běžeckého klanu vyhrál na mítinku Diamantové ligy v Oslu závod na jednu míli. Časem 3:46,46 minuty zaostal jen o čtrnáct setin za evropským rekordem Steva Crama z roku 1985. Jednadvacetiletý olympijský šampion z patnáctistovky zaběhl nejrychlejší míli této sezony i historie Diamantové ligy.

Další šestimetrové představení předvedl v nevlídném počasí světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis. Na 592 centimetrech, kdy už měl jisté dělené vítězství, se zachránil třetím pokusem, ale pak hned napoprvé přeskočil 602 a o centimetr vylepšil vlastní rekord mítinku.

Dlouhé překážky s čistě evropským obsazením ovládla o více než dvě sekundy Nizozemka Femke Bolová. Bronzová olympijská medailistka se navzdory hustému dešti znovu zlepšila, sezonní maximum si posunula o 41 setin na 52,61 sekundy a upevnila si druhé místo v letošních světových tabulkách. "Byla jsem velmi překvapená tím časem, protože počasí nebylo nejlepší a zadrhla jsem se na poslední překážce. Překonání rekordu mítinku pro mě hodně znamená," řekla.

Stovku vyhrál olympijský vítěz na 200 metrů Andre de Grasse. Kanadskému sprinterovi na to stačil čas 10,05 sekundy. "Vím, že se moje rychlost vrací. Jsem celkem spokojený s prvním vítězstvím v sezoně, ale pořád mám pár věcí, na kterých musím pracovat. Byl to dobrý závod, ale ten déšť byl trochu komplikace," řekl De Grasse.

Závod na 110 metrů překážek vyhrál Američan Devon Allen, ale nenavázal na nedělní čas z New Yorku, kdy se výkonem 12,84 přiblížil na čtyři setiny světovému rekordu. Ve více než metrovém protivětru tentokrát dosáhl času 13,22 sekundy. "V těchto podmínkách to není tak špatné. Byl tam déšť, protivítr. Ale rozhodně to umím lépe," poznamenal sprinter, který má kontrakt v profesionální lize amerického fotbalu NFL.

Další výhru si připsala půlkařka Keely Hodgkinsonová. Stříbrná olympijská medailistka ale výkonem 1:57,71 zaostala o sedm desetin za nejlepším letošním světovým časem, který minulý týden v Římě zaběhla olympijská šampionka Athing Muová. Ta dnes na startu nebyla. "Chtěla jsem to rychleji, ale vítězství je vítězství. Miluju závodění na šampionátech po jednotlivých kolech, takže se těším do Eugene. Athing Muová mi vzala sezonní maximum, takže ho chci zpět a těším se, že se s ní utkám na mistrovství světa," poznamenala.

Diamantová liga bude pokračovat v sobotu v Paříži. Tam budou poprvé v tomto ročníku elitního seriálu závodit oštěpařky včetně českých reprezentantek Nikoly Ogrodníkové a Barbory Špotákové.

Mítink atletické Diamantové ligy v Oslu:

Muži:

100 m (vítr +0,5 m/s): 1. De Grasse (Kan.) 10,05, 2. Prescod (Brit.) 10,06, 3. Simbine (JAR) 10,09.

400 m: 1. James (Gren.) 44,78, 2. Makwala (Botsw.) 45,45, 3. Taylor (Jam.) 45,52.

Míle: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:46,46, 2. Hoare (Austr.) 3:47,48, 3. Wightman (Brit.) 3:50,30.

5000 m: 1. Bekele 13:03,51, 2. Tefera 13:04,35, 3. Wale (všichni Et.) 13:04,48.

110 m př. (-1,2 m/s): 1. Allen (USA) 13,22, 2. Martínez (Šp.) 13,30, 3. Pereira (Braz.) 13,37.

400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 47,26, 2. Mägi (Est.) 48,51, 3. Happio (Fr.) 49,01.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 602, 2. Guttormsen, 3. Lillefosse (oba Nor.) oba 580.

Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 810, 2. Montler (Švéd.) 805, 3. Ehammer (Švýc.) 795.

Ženy:

200 m (+0,8 m/s): 1. Karstoftová (Dán.) 22,73, 2. Dobbinová (Brit.) 23,01, 3. Samuelová (Niz.) 23,05.

800 m: 1. Hodgkinsonová 1:57,71, 2. Muirová (obě Brit.) 1:58,09, 3. Lamoteová (Fr.) 1:58,50.

5000 m: 1. Seyaumová 14:25,84, 2. Tsegayová 14:26,69, 3. Gideyová (všechny Et.) 14:26,92.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,61, 2. Ryžykovová (Ukr.) 54,81, 3. Knightová 54,84.

Koule: 1. Ealeyová (USA) 20,13, 2. Schilderová (Niz.) 19,46, 3. Dongmová (Portug.) 19,43.

Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 66,82, 2. Allmanová (USA) 65,91, 3. Pudenzová (Něm.) 63,31.