Infografika: Konference o budoucnosti Evropy – postup a kalendář

Konference o budoucnosti Evropy odstartovala, za sebou má pléna i panely občanů. V nich začalo osm stovek Evropanů veřejně diskutovat o tom, jakou budoucnost si pro EU představují. Přiložené infografiky ukazují procesy tohoto projektu a termíny předpokládaných akcí.

Každý panel má zadané téma (ekonomika a digitalizace, demokracie, změna klimatu a zdraví, role EU ve světě a migrace) a sejde se k debatě celkem třikrát. Cílem je domluvit se, co je v daném tématu pro Evropany klíčové a jakým směrem by se v něm měla EU do budoucna vydat, připomíná server EurActiv.cz.