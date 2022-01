Inflace v prosinci stoupla na 6,6 %, poroste dále až k 10 %

Praha - Meziroční inflace v prosinci stoupla na 6,6 procenta z listopadových šesti procent, tedy na nejvyšší hodnotu od září 2008. Vývoj podle údajů Českého statistického úřadu nejvíce ovlivnily ceny v dopravě a bydlení. Průměrná míra inflace za celý loňský rok činila 3,8 procenta, tedy nejvíce od roku 2008. Inflace podle odhadu odborníků nadále poroste a v prvních měsících letošního roku může přesáhnout i deset procent, což dnes nevyloučila ani Česká národní banka.

"Podle současného pracovního odhadu sekce měnové ČNB bude lednový meziroční růst spotřebitelských cen činit zhruba devět procent. Tento odhad je přitom v současných podmínkách obestřen vysokou mírou nejistoty, když obvyklé přeceňování zboží a služeb může počátkem letošního roku vést vlivem celkově proinflačního makroekonomického klimatu k ještě vyššímu růstu cenové hladiny. Nelze tak úplně vyloučit, že inflace bude zkraje letošního roku po několik měsíců dosahovat dvouciferných hodnot," uvedl ředitel sekce měnové ČNB Petr Král. Upozornil, že prosincová inflace byla o procentní bod vyšší, než odhadovala ČNB v listopadové prognóze.

Největší vliv na meziroční růst cenové hladiny měly v prosinci nadále ceny v oddíle doprava. Ceny pohonných hmot a olejů stouply téměř o 30 procent. Dál zdražilo i bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostlo nájemné z bytu o 3,9 procenta, zvýšily se ceny výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 10,3 procenta, vodného a stočného shodně o 5,5 procenta a tuhých paliv o 8,9 procenta. Naopak ceny elektřiny klesly o 15 procent a zemního plynu o 7,9 procenta, za tímto poklesem je podle statistiků dočasné prominutí DPH na energie.

Bez prominutí DPH by podle ekonomů již v prosinci inflace stoupla na zhruba osm procent. V dalších měsících již odpuštění DPH na energie nebude a inflace tak může vystoupat podle nich až k deseti procentům i kvůli zdražování dalších služeb a zboží. Jednociferný výsledek inflace v lednu by tak podle některých analytiků bylo možné považovat za pozitivní zprávu. "Otazníky okolo inflace směřují především na leden," uvedl ekonom Komerční banky Michal Brožka. Zhruba od druhého čtvrtletí pak ekonomové očekávají snižování inflace.

Zároveň lze podle ekonomů očekávat kvůli vývoji cen další zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou, což i představitelé ČNB již delší dobu avizují. Například viceguvernér ČNB Marek Mora dnes uvedl, že inflace se může dostat do okolí deseti procent. K růstu sazeb sdělil, že v únoru rada ČNB zvýší sazby o více než 0,25 procentního bodu. Základní proková sazba je nyní na 3,75 procenta.

Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 0,4 procenta. Tento vývoj byl podle statistiků ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje.

Během loňského roku zaznamenali statistici nejnižší meziroční inflaci v únoru, a to 2,1 procenta. Od července do konce roku se tempo růstu spotřebitelských cen zrychlovalo každý měsíc.

"Rok 2022 bude jednoznačně rokem vysoké inflace. Teprve ve druhé půlce roku by inflace mohla začít klesat, avšak nikoliv díky zlevňování, jako spíše v důsledku fungování vysokých statistických základů z předchozího roku," upozornil analytik ČSOB Petr Dufek. Za celý letošní rok by průměrná inflace mohla podle odhadů přesáhnout sedm procent.

Výsledek prosincové inflace je podle očekávání zkreslen odpuštěním DPH na energie. Bez tohoto vlivu by inflace stoupla v prosinci až na zhruba osm procent. V dalších měsících již přitom odpuštění DPH na energie nebude a inflace tak může vystoupat až k deseti procentům i kvůli zdražování dalších služeb a zboží. Jednociferný výsledek inflace v lednu by tak podle některých analytiků bylo možné považovat za pozitivní zprávu. Vyplývá to z dnešního vyjádření analytiků. Podle nich by se od druhého čtvrtletí měla inflace začít snižovat.

Zároveň lze podle ekonomů očekávat kvůli vývoji cen další zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou, což i představitelé ČNB již delší dobu avizují. Například viceguvernér ČNB Marek Mora dnes uvedl, že inflace se může dostat do okolí deseti procent. K růstu sazeb sdělil, že v únoru rada ČNB zvýší sazby o více než 0,25 procentního bodu. "Od května to už bude jen proces jemného ladění. Nemyslím, že tempo bude pokračovat, už jsme blízko vrcholu našich sazeb," uvedl. Základní proková sazba je nyní na 3,75 procenta. "V lednu z inflace odezní efekt odpuštění DPH, bez kterého by již nyní inflace byla poblíž osmiprocentní hranice. S tradičním lednovým zdražováním, které v letošním roce bude velmi pravděpodobně plošné, tak lze očekávat další citelnější zrychlení inflace směrem k desetiprocentní hranici," uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Podle něj v současné situaci věrohodně odhadnout lednovou inflaci téměř nelze. "Jednociferná hodnota však bude v současném období plošného růstu cen nakonec ještě pozitivní zprávou," dodal. Za celý letošní rok odhaduje průměrnou inflaci na 7,5 procenta. I podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka je nutné na počátku letošního roku počítat s velmi prudkým nárůstem cen energií, což meziroční inflaci zvýší podle něj až k devíti procentům. "Pozitivem v tomto směru je alespoň to, že inflace by měla kulminovat na začátku letošního roku a od druhého čtvrtletí a následně ve druhé polovině letošního roku zpomalovat," uvedl. Dnešní údaj o spotřebitelské inflaci za prosinec nepřinesl podle hlavního ekonoma společnosti Fondee a bývalého člena bankovní rady ČNB Pavla Štěpánka velké překvapení. "Inflace opět vzrostla, ale očekávání budou stále více směřována k budoucím údajům za leden a za únor. Do nich s plnou silou přímo dopadnou rostoucí ceny energií pro domácnosti," uvedl. Partner PwC Petr Kříž upozornil, že podle průzkumu PwC šéfové českých firem počítají s tím, že inflace bude v letošním roce vysoká. Více než polovina generálních ředitelů podle Kříže očekává, že inflace letos zůstane nad pětiprocentní hranicí, 30 procent počítá s inflací mezi čtyřmi a pěti procenty a 11 procent s růstem cen o tři až čtyři procenta. "Ani jeden z oslovených generálních ředitelů nevěří tomu, že by se inflace dostala pod dvouprocentní inflační cíl ČNB," dodal.