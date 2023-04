Inflace v březnu podle analytiků zpomalila

Praha - Tempo růstu spotřebitelských cen v Česku zpomaluje. Meziroční inflace v březnu byla v rozmezí 14,6 a 14,9 procenta po únorových 16,7 procenta, uvádějí analytici oslovení ČTK. Podle nich ke zvolnění inflace přispívají nižší ceny pohonných hmot i potravin. Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní údaje o březnové inflaci ve čtvrtek.

"V březnu by se podle předběžných údajů mohl dostavit pokles cen v kategorii potravin, což by se stalo poprvé od října roku 2021. Zlevňování jsme pozorovali i u pohonných hmot a s velkou pravděpodobností nastalo i v oddíle bydlení, kde již vzhledem k cenovým stropům není velký prostor pro zdražování energií, a uklidnění probíhá i v oblasti nemovitostí," uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. Od února podle něj cenová hladina stagnovala a v meziročním srovnání inflace dosáhla 14,8 procenta.

Také analytici Komerční banky odhadují inflaci 14,8 procenta. Ke zpomalení tempa růstu cen podle nich vedle potravin a pohonných hmot přispěly i ceny energií. "Nepatrně by se oproti únoru mohly snížit i regulované ceny, kde by se již mohl projevit pozvolný průsak nižších velkoobchodních cen elektřiny a plynu do těch spotřebitelských," uvedli.

Analytici Raiffeisenbank předpokládají, že meziroční inflace v březnu dosáhla 14,9 procenta. Upozorňují, že vedle protiinflačního působení cen potravin a pohonných hmot může opačným směrem působit ceny zboží zatíženého spotřební daní. "Proinflačně pravděpodobně, jak tomu v březnu bývá, působily administrativní daňové změny u alkoholu a tabáku," uvedli.

Podle analytiků České spořitelny v březnu inflace zpomalila na 14,6 procenta a bude klesat i v dalších měsících. V červnu by měla dosáhnout 10,8 procenta a na počátku třetího čtvrtletí klesnout na jednociferné hodnoty. Celoroční průměrná inflace podle nich dosáhne 10,3 procenta po loňských 15,1 procenta.

V únoru inflace zpomalila na 16,7 procenta po lednových 17,5 procenta. Podle ČSÚ k poklesu inflace přispělo hlavně zmírnění růstu cen týkajících se bydlení.