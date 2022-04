Inflace neohrožuje započaté stavby Správy železnic v Pardubickém kraji

Pardubice - Růst cen stavebních prací a materiálů by se v nákladech velkých investičních akcí Správy železnic (SŽ) v Pardubickém kraji neměl příliš projevit. Většina z nich je již v pokročilém stadiu a smlouvy byly uzavřeny před dlouhou dobou. Například na rekonstrukci jednoho z posledních dosud nemodernizovaných úseků prvního železničního koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí se dodavatelé připravili s předstihem, řekl ČTK generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda na odborném setkání Železnice Pardubice 2022. Na modernizaci železničního uzlu Pardubice naváže oprava nádražní budovy.

"Na tuto stavbu byly veškeré komodity, které byly součástí, včas zajištěny, čili nepřenáší se to do celkové ceny díla. Samozřejmě vždycky budou nějaké vícepráce, ale není to nic dominantního. Pro mne je hrozně důležité to, že se dále staví a že ten materiál je," uvedl Svoboda. Stavba začala vloni v dubnu, celkové náklady tehdy činily 3,4 miliardy korun.

Správa železnic také od září 2020 nákladná modernizuje železniční uzel v Pardubicích. Podle Svobody už je hlavní fáze obsahující železniční svršek a odvodnění hotové. "Bude se to více vázat na železo, které se zdražuje, ale nebude to hrát stěžejní roli v celkové ceně díla," uvedl Svoboda. Smlouva s dodavateli byla uzavřena zhruba na 5,6 miliardy korun.

Podobně je na tom výstavba druhé koleje na trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové v úseku Rosice nad Labem - Stéblová. Vše by mělo být hotové do konce roku. Vícepráce vznikly pouze v souvislosti s novou měnírnou, na termíny dokončení to však mít vliv nebude. Přestavba 7,5 kilometru dlouhého úseku měla původně stát 2,6 miliardy korun.

Na modernizaci železničního uzlu Pardubice naváže oprava nádražní budovy

Na modernizaci železničního uzlu Pardubice, která má skončit v roce 2023, by měla plynule navázat celková oprava budovy nádraží. Objekt je památkově chráněný a je nutné respektovat autorská práva dědice původního architektonického návrhu. ČTK to dnes řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

"Jsme v konečné fázi příprav projektu v koordinaci s architekty a s držitelem autorských práv Miroslavem Řepou. Teď probíhá debata, kde by co mělo být a co bychom ještě případně upravili. Až skončí ta náročná stavba nástupišť včetně výtahů a eskalátorů, vrhneme se v roce 2023 na objekt nádraží," uvedl Svoboda.

Vnější plášť budovy čeká kompletní obnova, tedy nová okna a dveře, střecha a fasáda včetně původního keramického obkladu. Na vše budou dohlížet památkáři. Interiéry budou v co největší míře uvedeny do původního stavu, i když za splnění požadavků kladených na budoucí využití.

Veřejné prostory budovy budou pokryty wi-fi, chystá se modernizace informačního systému pro cestující, kamerového dohledu a poplachového systému. Rozšíří se komerční a gastronomické služby v odbavovací hale.

Kompletní rekonstrukci podstoupí i místnosti pro řízení provozu a administrativní prostory pro provozovatele dráhy a dopravce. Pro provozní potřeby budovy je navržen automatický parkovací systém. V nádražním objektu budou doplněny tři eskalátory na každé ze schodišť do podchodů, celkem jich tedy bude šest, a výtahy pro potřeby bezbariérového přístupu do všech částí budovy včetně hygienického zázemí. Nabídka služeb bude rozšířena o cykloboxy s možností nabíjení elektrokol.

Pardubické nádraží postavené ve stylu funkcionalismu projektoval Karel Řepa společně s Josefem Dandou a Karlem Kalvodou na konci 40. let minulého století. Stavební práce trvaly do roku 1958.