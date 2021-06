Indie eviduje nejméně nově potvrzených případů koronaviru od 11. dubna

Dillí - Indie za poslední den eviduje 152.734 nově potvrzených případů koronaviru, což je nejméně od 11. dubna. Mrtvých po nemoci covid-19 tam v uplynulých 24 hodinách přibylo 3128. Informovala o tom agentura Reuters.

Od začátku pandemie se koronavirus v Indii, která má více než 1,3 miliardy obyvatel, potvrdil u 28 milionů lidí, z nichž 329.100 zemřelo. Podle řady odborníků jsou však skutečná čísla v Indii výrazně vyšší než podhodnocené oficiální údaje. Počet potvrzených případů nákazy ve druhé nejlidnatější zemi světa má nicméně klesající tendenci už skoro tři týdny. Nejvíce nakažených za den tam zaznamenali 7. května, kdy se potvrdilo na 414.000 případů nákazy.

V absolutních číslech se Indie začátkem května dostala na první místo podle počtu nakažených. Po přepočtu na obyvatele na tom ale bylo mnoho zemí výrazně hůř. Například když epidemie kulminovala v České republice, objevilo se i více než 17.000 případů nákazy za den. Indie má zhruba 130krát více obyvatel než Česko, což znamená, že by musela mít maximum nových případů nákazy kolem 2,2 milionu za den, aby byla situace srovnatelná.

V celém světě už se podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) eviduje na 170 milionu případů nákazy koronavirem a 3,5 milionu úmrtí. V počtu nákaz je Indie druhá za Spojenými státy, v úmrtích spojených s touto nemocí je Indie třetí po USA a Brazílii.

Indie tento měsíc spustila očkování pro všechny lidi starší 18 let. Poptávku po vakcínách ale nedokáže uspokojit, ačkoli patří mezi jejich největší výrobce. Premiér Nárenda Módí čelí rostoucí kritice, že jeho vláda není schopná zajistit dostatek očkovacích látek pro indickou populaci. Plně naočkovaná jsou podle webu Our World in Data, který očkování ve světě monitoruje, asi jen tři procenta Indů, což je nejnižší podíl mezi deseti zeměmi s nejvyšším počtem případů na světě. Dosud bylo v Indii podáno asi 207 milionů dávek vakcín proti covidu-19.