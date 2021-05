Indická centrální banka odrazuje úvěrové instituce od obchodů s kryptoměnami

Bombaj (Indie) - Indická centrální banka neoficiálně vyzvala finanční instituce a další poskytovatele úvěrů, aby přerušili vazby s kryptoměnovými burzami a obchodníky. S odkazem na své zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Centrální banka tak činí v době, kdy ceny těchto spekulativních aktiv zažívají nebývalý vzestup, a navzdory tomu, že podobnou snahu již centrální bance znemožnil indický nejvyšší soud.

Indie nyní pracuje na zákonu, který kryptoměny v této asijské zemi zakáže a který umožní pokutovat každého, kdo bude s kryptoměnami obchodovat. Znamenalo by to zatím nejtvrdší zákrok proti kryptoměnám ve světě. Vzhledem k tomu, že Indie nyní zápasí s velmi silnou vlnou koronavirové nákazy, není zatím jasné, kdy by zákon mohl být schválen. To jen přispívá k nejistotě mezi všemi, kdo se s kryptoměnami rozhodli spekulovat.

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin se dnes propadla pod 50.000 dolarů a krátce po 13:00 SELČ se pohybovala kolem 49.657 USD (1,05 milionu Kč). Za uplynulý den tak zaznamenala propad o více než 11 procent. Analytici ale tento vývoj dávají do souvislosti spíše s oznámením miliardáře a zakladatele společnosti Tesla Elona Muska, že podnik už nebude přijímat bitcoiny jako platbu za své elektromobily.

Indická centrální banka v roce 2018 komerčním bankám zakázala veškeré transakce v bitcoinech a dalších podobných nástrojích. Proti nařízení se však ohradili provozovatelé kryptoměnových burz. V březnu 2020 pak nejvyšší soud nařízení centrální banky zrušil a úvěrovým společnostem umožnil s provozovateli kryptoměnových burz nadále obchodovat.

Bitcoin i další kryptoměny zažívají nebývalý rozkvět, což přitahuje i mnoho spekulantů a nezkušených investorů. To by podle Reuters mohl být jeden z důvodů, proč se indická centrální banka rozhodla pokusit se podobné transakce bankám zakázat napodruhé. Například cena bitcoinu se za poslední rok více než zpětinásobila a jen od začátku letošního roku je vyšší zhruba o 70 procent. V polovině dubna cena vystoupila na rekordních více než 64.000 dolarů.

V Indii je více než deset milionů lidí, kteří se angažují v obchodech s kryptoměnami. Celkem v nich mají podle odhadů přes 100 miliard rupií (téměř 29 miliard Kč), žádná oficiální data úřady nevedou.

Centrální banka má obavy zejména z dopadů na finanční stabilitu. Zdroje tvrdí, že finanční ústavy Axis Bank, Citibank, Kotak Mahindra Bank a některé další už začaly vazby na kryptoměnové burzy omezovat. "Axis Bank zaujala vůči kryptoměnám dost negativní postoj. Zdůvodňuje to interní politikou a opatřením na snížení rizika. Transakce s kryptoměnovými burzami už zastavila," cituje Reuters šéfa jedné z globálních kryptoměnových burz, která působí v Indii. Kryptoměnové burzy jsou tak nuceny hledat nové obchodní partnery.

Kryptoměny se potýkají s kritikou po celém světě. Řada významných činitelů, včetně americké ministryně financí Janet Yellenové a šéfky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové, vyjádřila obavy v souvislosti s používáním kryptoměn k praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším nezákonným aktivitám. V dubnu se rozhodla zakázat kryptoměny při platbách turecká centrální banka, protože je podle jejího názoru doprovází vysoké riziko.