Index vyloučení: Počet obcí s vyloučenými místy loni vzrostl

Praha - V Česku loni proti předloňsku přibylo obcí s takzvanými vyloučenými místy, kde žije vysoký podíl lidí s dávkami, v exekucích, bez práce či vzdělání. Jejich počet se zvedl ze 175 na 191. Obcí bez vyloučení je téměř stejně, a to 3605. V roce 2021 jich bylo o tři víc. Ukázal to nový index sociálního vyloučení. ČTK o tom informoval mluvčí Agentury pro sociální začleňování Petr Syruček. Index zástupci agentury představí podrobněji dnes odpoledne na semináři v Praze.

„S ohledem na důsledky covidu, vysokou inflaci a zdražení energií jsme zhoršení očekávali," uvedl ředitel agentury Martin Šimáček.

Index agentura sestavuje od roku 2016. Vychází z počtu a podílu lidí, kteří pobírají příspěvek na živobytí a na bydlení, mají exekuce, jsou dlouhodobě bez práce, předčasně opouštějí školu a nedokončí základní vzdělávání. Výsledné hodnocení se pohybuje od nuly pro místa bez potíží do 30 bodů v místech s největšími problémy.

Autoři rozdělují obce do čtyř skupin podle míry zátěže. Vysoké zatížení s hodnocením od 12 do 30 bodů mělo loni 191 obcí, předloni jich bylo 175. Nejčastěji se nacházely v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. V roce 2016 bylo obcí s velkou mírou sociálního vyloučení 336. Do roku 2019 se počet postupně snížil na 185. V covidovém roce 2020 se opět zvedl, vysokou zátěž mělo 208 míst. V roce 2016 autoři evidovali 2235 obcí bez vyloučení. Loni jich bylo 3605. Proti předloňsku tři ubyly.

Podle Syručka si v minulém roce o tři až deset bodů pohoršila skoro desetina obcí. Výrazně loni přibylo třeba příjemců příspěvků na bydlení. Index naznačuje, že zatížené obce jsou ve všech krajích. Nacházejí se často v jejich okrajových částech a dál od měst. Potíže v jednotlivých částech země se také liší.

Podle autorů je díky údajům možné lépe zacílit evropské peníze a nastavit podmínky pro přidělování dotací na projekty ke zlepšení situace. Index mohou využívat ministerstva, samosprávy i organizace na pomoc potřebným.

Agentura pro sociální začleňování byla do konce roku 2019 jedním z odborů úřadu vlády. V minulosti se mluvilo o jejím osamostatnění a nezávislosti. V minulém volebním období ji tehdejší kabinet Andreje Babiše (ANO) ale přesunul pod ministerstvo pro místní rozvoj. Experti to kritizovali. Poukazovali na to, že se agenda netýká jen bydlení, ale i zaměstnávání, vzdělávání či zdraví. Svůj odbor sociální integrace si na ministerstvu práce po svém nástupu do úřadu zřídil i ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Vede ho bývalý šéf agentury David Beňák.