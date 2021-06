Index: Úrokové sazby hypoték stouply v květnu počtvrté v řadě

Praha - Úrokové sazby hypoték míří čtvrtý měsíc v řadě vzhůru. Vyplývá to z výsledků Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů, podle kterého v květnu vzrostly průměrné sazby na 2,15 procenta z dubnových 2,12 procenta. Hranici dvou procent překročily v březnu.

Odborníci očekávají, že ke konci roku se sazby mohou vyšplhat až ke třem procentům. V důsledku rostoucích cen nemovitostí současně roste i průměrná cena hypotéky, která aktuálně dosahuje 2,925.582 Kč. Před dvěma lety přitom byla o 30 procent níže.

Pro letošní rok odborníci očekávají minimálně dvojí zvyšování úrokových sazeb České národní banky. "V první vlně očekáváme zvýšení o 0,15 až o 0,25 procentního bodu. O prázdninách by se tak dosažitelná úroková sazba pro běžného klienta mohla pohybovat v rozmezí 2,3 až 2,6 procenta v závislosti na doplňkových službách. Ve druhé vlně se pak sazby u hypoték s pětiletou fixací mohou ke konci roku blížit hranici tří procent,“ odhadl hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák.

K první úpravě základních úrokových sazeb může podle něj dojít po červnovém zasedání bankovní rady ČNB. Toto zvýšení se záhy promítne i do sazeb u firemních a hypotečních úvěrů. Důvodem zvyšování základních sazeb je jednoznačně obava z dalšího růstu inflace, k níž přispívá zejména růst cen ropy na světových trzích a také problémy se sklizní u producentů ovoce a zeleniny, kteří se kvůli proticovidovým opatřením potýkají s nedostatkem pracovníků.

Žadatelům o hypotéku přidělává vrásky na čele také dramatické zdražování nemovitosti. Evropský statistický úřad Eurostat uvádí, že růst cen nemovitostí byl koncem loňského roku v Česku čtvrtý nejvyšší v celé EU.

"Za zdražováním nemovitostí v Česku lze vidět jak nepolevující vysokou poptávku po nemovitostech k vlastnímu bydlení či na investici, nedostatečnou a zdlouhavou výstavbu, ale také rostoucí ceny prací a stavebních materiálů. Na druhou stranu se domnívám, že pokud strmě nenaroste turistický ruch, mohly by se ceny na trhu s nájemním bydlením stabilizovat. Vlastníci nemovitostí by tak mohli akceptovat třeba i nižší nájemné výměnou za dlouhodobé kvalitní nájemníky," uvedl ředitel OK POINTu na pražském Žižkově Michal Koubek.