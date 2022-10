Index PX zahájil nový týden poklesem, ztrácela většina hlavních emisí

Praha - Pražská burza v úvodu nového týdne ztrácela. Index PX oslabil o 1,36 procenta na 1152,9 bodu. Z hlavních titulů ztrácel mimo jiné ČEZ, Moneta či Erste Bank. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Koruna dnes oslabila vůči dolaru a mírně ztrácela též vůči jednotné evropské měně.

Se ztrátou uzavřelo dnešní obchodování šest z deseti titulů ovlivňujících hodnotu indexu a sedmý stagnoval. Nejvýraznější pokles zaznamenaly akcie společnosti Photon Energy, které zlevnily o 5,72 procenta na 56 korun za kus.

Vzhledem k objemu prodejů měl na index výrazně větší negativní vliv pokles akcií energetické firmy ČEZ. "Ty navázaly na páteční oslabování, které způsobily zprávy o mimořádném zdanění energetické společnosti," uvedl analytik společnosti Wood & Company Vojtěch Boháč. Akcie ČEZ dnes oslabily o 4,46 procenta na 836 Kč. "Uzavřely nejníže od začátku letošního března," upozornil Boháč.

Nedařilo se ani cenným papírům Erste Bank a Moneta Money Bank. Emise Erste odepsala necelé procento, akcie Monety oslabily o 2,21 procenta na 70,70 koruny.

Naopak mezi růstové se dnes zařadily akcie Komerční banky a společnosti Philip Morris ČR. Cenné papíry Komerční banky zpevnily o 0,29 procenta, akcie výrobce cigaret o 0,24 procenta. Třetím růstovým titulem byla zbrojovka Colt CZ.

Koruna ztratila vůči euru i dolaru

Česká měna dnes ztrácela na obě hlavní světové měny. Koruna k 17:00 oslabila oproti předchozímu závěru vůči euru o čtyři haléře na 24,53 Kč/EUR a k dolaru o 26 haléřů na 25,29 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Na vývoji kurzu vůči dolaru se podle expertů podepsaly dnešní ruské raketové útoky na Ukrajinu. "Kvůli zhoršení geopolitického rizika investoři preferovali americký dolar," sdělil analytik Komerční banky Jan Vejmělek. "Silnější dolar na globálním trhu se odrazil i ve slabších středoevropských měnách," doplnil.

Americký dolar před údaji o zářijové inflaci v USA posiluje

Americký dolar čtvrtou seanci za sebou posiluje. Investoři se připravují na údaje o zářijové inflaci, které budou zveřejněné koncem tohoto týdne. Očekává se, že zpráva ukáže, že inflační tlaky v největší světové ekonomice zůstávají zvýšené a centrální banka USA (Fed ) tak bude muset pokračovat v agresivním upevňování měnové politiky. Zájem o dolar mezi investory zvyšuje také geopolitické napětí a vyšší ceny ropy, napsala agentura Reuters.

Kolem 17:45 SELČ dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, rostl o 0,4 procenta na 113,25 bodu. Euro vůči dolaru oslabovalo o půl procenta na 0,9693 USD. Dolar k jenu posiloval o 0,3 procenta na 145,75 JPY. Euro vůči jenu klesalo o 0,3 procenta na 141,21 JPY.

"Dolar před údaji o inflaci, které by měly zůstat na tvrdošíjně vysoké úrovni a podporovat postoj Fedu k vyšším sazbám po delší dobu, zůstává silný," uvedl analytik firmy Convera Joe Manimbo.

Zpráva o inflaci bude zveřejněna tento týden. Očekává se, že meziroční inflace v září zpomalila na 8,1 procenta z 8,3 procenta. Jádrová inflace by měla vzrůst na 6,5 procenta z 6,3 procenta.

Šéf pobočky Fedu v Chicagu Charles Evans dnes uvedl, že inflace je mnohem trvalejší, než se Fed původně domníval. Poznamenal ale, že Fed může být stále schopen snížit inflaci, aniž by to způsobilo prudký nárůst nezaměstnanosti a ekonomika se dostala do recese.

Páteční statistika ukázala, že nezaměstnanost v USA se nečekaně snížila a americká ekonomika vytvořila v září více pracovních míst, než se předpokládalo. Obchodníci tak zvýšili své sázky na to, že Fed v listopadu již čtvrté zasedání za sebou zvýší základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu.

Britská centrální banka se dnes pokusila zmírnit obavy z ukončení svého nouzového programu nákupu dluhopisů. Bank of England oznámila, že je připravena nakoupit státní dluhopisy za deset miliard liber. To je dvojnásobek předchozího limitu. Vytvořila také nový program, který má pomoci bankám snadněji se dostat k hotovosti.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,49 24,53 Kč/USD 25,03 25,29

Zdroj: Patria Online