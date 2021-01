Index: Průměrná sazba hypoték v prosinci stoupla na 2,08 pct.

Praha - Index hypotečních úvěrů společnosti Broker Consulting vykázal v prosinci růst průměrné sazby na 2,08 procenta z říjnových a listopadových 2,03 procenta, kdy byla na několikaletém minimu. Broker Consulting o tom dnes informovala ČTK. Podle konkurenčního Fincentra Hypoindexu průměrná úroková sazba hypoték v prosinci klesla na 1,96 procenta z listopadových 1,98 procenta. Zatímco Hypoindex má údaje z bank, Broker Consulting čerpá z vlastních dat.

"V roce 2021 s ohledem na rostoucí ceny zdrojů na kapitálových trzích můžeme téměř jistě očekávat zvyšování úrokových sazeb. Některé banky s ním již začaly. První informace hovoří o zvýšení sazeb u nejdelších fixací na sedm a deset let, a to o 0,2 bodu," uvedl hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák. Pokud bude trend pokračovat a poroste výnos do splatnosti desetiletého státního dluhopisu, zvýší se podle něj sazby i u kratší fixace na pět let.

Poradenská firma 4fin drobný nárůst sazeb zaznamenala u delších fixací již na přelomu listopadu a prosince. Nabídkové sazby pro klienty na deset let vzrostly o 0,1 až 0,2 bodu. "Kratší fixace se zatím drží. Klienti se nyní rozhodují mezi sedmi až osmi lety fixace, protože desetiletá fixace se sazbou 2,09 procenta pro ně není v porovnání se sedmiletou s úrokovou sazbou 1,79 procenta zajímavá," uvedl analytik firmy Tomáš Trauške. Aktuálně očekává postupné zvyšování sazeb mezi 0,1 až 0,3 bodu u všech fixací.

Odborníci soudí, že bude také záležet na tom, která z bank sáhne ke zvýšení jako první, a o kolik to bude. "Očekáváme postupné a mírné korekce, a to od všech hráčů na trhu. Ekonomická situace v ČR jednoduše nepřeje otevřenému boji o klienta v podobě přebíjené v nízkých úrokových sazbách," upozornil Novák.

Záležet podle něj bude také na vývoji ekonomiky a situace okolo covid-19 v ČR. Svou roli sehrají také rozvolňování či utahování vládních opatření. Očekává se i zpřísnění hodnocení bonity žadatelů z nejvíce postižených oblastí ekonomiky. Dalším důležitým faktorem jsou ceny nemovitostí, které sice meziročně opět rostou poměrně rychlým tempem, ale na meziměsíčním srovnání mezi listopadem a prosincem nastala mírná korekce, dodal Novák.